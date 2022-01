Steam Deck: Death Stranding, Dark Souls 3, Sekiro e altri giochi sono stati ottimizzati per la console

In rete è apparso un elenco con i titoli giocabili e verificati su Steam Deck, tra questi ci sono Death Stranding, Dark Souls 3, Sekiro

Ad ottobre, Valve ha confermato di aver avviato il processo per esaminare l’intera libreria di giochi disponibile su Steam e preparare i vari titoli per Steam Deck. Ciò vedrebbe i giochi ricevere uno dei tre tag: Verified, che indica i giochi completamente ottimizzati per la console; Playable, che è riferito a quelli che verranno eseguiti sul dispositivo ma potrebbero non essere completamente ottimizzati; e Unsupported, che sono giochi che attualmente non vengono eseguiti sulla portatile. Ebbene, dai primi elenchi trapelati in rete è emerso che titoli di punta quali Death Stranding, Dark Souls 3 e Sekiro sono stati ottimizzati per la console. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Steam Deck: Death Stranding, Dark Souls 3, Sekiro gireranno a dovere sulla console di Valve e questo è solo l’inizio

Il primo lotto di giochi in queste tre categorie è stato ora rivelato (per gentile concessione di SteamDB) e ci sono alcuni nomi interessanti in ogni elenco. L’elenco dei giochi non supportati è piuttosto breve con solo 5 giochi, anche se c’è un nome notevole: Persona 4 Golden. La pagina del gioco riporta che Valve sta ancora lavorando per aggiungere il pieno supporto al gioco quindi si spera che in futuro le cose si risolveranno per il meglio.

Finora 24 giochi hanno il tag Playable (giocabile). L’elenco include titoli del calibro di The Witcher 3, Slay the Spire, Inscryption, Subnautica, Valheim, Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider, NieR: Automata, Bravely Default 2 e altri. Ciò significa che in questo momento questi giochi sono giocabili su Steam Deck, ma potrebbero comunque riscontrare alcuni problemi qua e là.

Infine, c’è il primo lotto di giochi Steam Deck Verified, che elenca 38 titoli in questo momento e sembra già impressionante, i giochi che sono già stati completamente ottimizzati per il dispositivo portatile in arrivo includono artisti del calibro di Portal 2, Celeste, Hollow Knight, Dishonored, Cuphead 2, Psychonauts 2, Dark Souls 2, Dark Souls 3, Sekiro: Shadows Die Twice, Death’s Door, Death Stranding, Mad Max, Scarlet Nexus, Aliens: Fireteam Elite, Hot Wheels Unleashed, l’imminente Total War: Warhammer 3 e molti altri. Vi ricordiamo che il lancio di Steam Deck è previsto per febbraio.

