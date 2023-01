Vampire Survivors: trucchi e consigli per iniziare giocare

In questa guida vi sveleremo tanti trucchi e consigli utili per affrontare al meglio Vampire Survivors, il caotico roguelike di poncle

Vampire Survivors è un roguelike in cui dovrete cercare di sopravvivere fino all’alba mentre falciate ondate ed ondate di creature della notte. Il successo di questo titolo è cresciuto esponenzialmente nel corso del tempo e inoltre è riuscito anche a farsi strada nel cuore degli italiani per merito del suo “particolare” linguaggio.

Grazie alla sua crescente popolarità sempre più persone si sono avvicinate al gioco, ma alcuni di loro potrebbero avere delle difficoltà a capire come affrontare questo caotico roguelike. Per aiutare questi videogiocatori abbiamo deciso quindi di scrivere questa guida, dove potrete trovare tanti trucchi e consigli utili per affrontare al meglio Vampire Survivors.

Non scoraggiatevi – Vampire Survivors: trucchi e consigli

Durante le vostre prime partite di Vampire Survivors finirete di sicuro con l’essere sconfitti molto in fretta, ma questo non è affatto un male. Per quanto possa essere frustrante, la morte è un elemento fondamentale di Vampire Survivors che vi aiuterà a migliorare sempre di più. Dopo ogni partita infatti avrete la possibilità di acquistare dei nuovi potenziamenti che renderanno sempre più semplici i successivi tentativi. Inoltre giocando tante partite imparerete a conoscere sempre meglio sia i livelli che i nemici, ottenendo così dei seri vantaggi ni tentativi successivi.

Studiate il vostro nemico – Vampire Survivors: trucchi e consigli

Come vi abbiamo già accennato nel precedente paragrafo, per sopravvivere a lungo in Vampire Survivors è fondamentale imparare a conoscere a fondo ogni nemico. Per quanto possano sembrarvi tutti uguali, i mostri presenti in ogni livello sono molto vari e si differenziano per velocità, resistenza e tipologia di attacco. Imparare a conoscere tutte queste differenze sarà fondamentale per evitare di subire danni in modo stupido e raggiungere così in condizioni ottimali le fasi più avanzate della partita.

Giocate in modo aggressivo – Vampire Survivors: trucchi e consigli

A volte le immense orde di nemici che vi troverete ad affrontare potrebbero spaventarvi e spingervi a giocare in maniera più difensiva, ma questa strategia non vi porterà a molto. Il modo migliore di affrontare Vampire Survivors infatti è quello di incalzare sempre i vostri avversari e prendere il maggior numero di potenziamenti offensivi possibili. In questo modo non solo potrete farvi strada facilmente tra i nemici, ma avrete anche la possibilità di raccogliere facilmente esperienza che vi permetterà di diventare ancora più potenti.

Trovate l’arma adatta a voi – Vampire Survivors: trucchi e consigli

In Vampire Survivors sono presenti tante armi diverse che si differenziano per molti aspetti. Di base non esistono armi nettamente migliori di altre, ma di sicuro ne troverete alcune che si adattano meglio al vostro stile di gioco. Per questo motivo all’inizio è fondamentale provarle un po’ tutte, in modo da capire in fretta quali sono quelle con cui riuscite a sopravvivere più a lungo. Per fortuna al termine di ogni partita potrete consultare un’accurata schermata che vi segnalerà quanto danno avete inflitto con ogni arma, aiutandovi così a comprendere più facilmente quale funziona meglio per voi.

Puntate alla semplicità – Vampire Survivors: trucchi e consigli

Ogni volta che salite di livello avrete la possibilità di scegliere una nuova arma da aggiungere al vostro arsenale, ma spesso vi converrà principalmente migliorare quelle che avete già o prendere altri potenziamenti. Soprattutto nelle fasi iniziali di una partita infatti è meglio specializzarsi nell’uso di massimo 3 o 4 armi, così da essere subito molto efficienti. Successivamente, una volta raggiunte le fasi più avanzate, è possibile prendere un paio di armi extra.

Combinate le armi – Vampire Survivors: trucchi e consigli

Come vi abbiamo già accennato nel precedente paragrafo, raccogliendo più volte la stessa arma è possibile farla salire di livello per renderla più forte. Questo però non è l’unico modo che avrete per migliorare il vostro arsenale. Una volta che due armi avranno raggiunto il livello 8 sarà infatti possibile combinarle per creare una devastante arma evoluta. Purtroppo però non tutte le armi possono essere combinate e per trovare quelle adatte avrete bisogno di una statistica di fortuna molto alta.

Non trascurate la fortuna – Vampire Survivors: trucchi e consigli

La fortuna è una statistica molto importante che influenzerà diversi elementi della vostra partita. Ad esempio può incidere sia sulle chance di trovare oggetti utili dalle chest sia sul tipo di mostri che dovrete affrontare durante il livello. Potenziare il vostro livello di fortuna vi consentirà quindi di avere maggiori probabilità di sopravvivenza in generale. Ricordate solamente di non concentrarvi solo su di essa, dato che non sempre offre dei vantaggi tangibili.

Distruggete tutto – Vampire Survivors: trucchi e consigli

Oltre ai nemici, sparsi nei livelli potrete trovare anche tanti oggetti distruttibili diversi. Inizialmente togliere di mezzo questi ostacoli potrebbe sembrarvi solo una perdita di tempo, ma in realtà offre diversi vantaggi. Se avete una statistica di fortuna elevata avrete infatti molte probabilità di trovare dei tesori utili al loro interno. Ad esempio potreste ottenere denaro, cibo, punti esperienza e anche tanti potenziamenti.

Spendete! – Vampire Survivors: trucchi e consigli

Nel corso delle vostre partite di Vampire Survivors avrete tante occasioni di accumulare denaro e di sicuro in breve tempo vi ritroverete con un bel po’ di soldi. Questa valuta può essere utilizzata per ottenere diversi potenziamenti che saranno fondamentali per migliorare le vostre performance. Una volta che avrete guadagnato abbastanza denaro il nostro consiglio è quello di spenderlo subito. Nel complesso anche i miglioramenti più basilari offrono dei vantaggi e, in caso di necessità, è sempre possibile recuperare i soldi spesi per utilizzarli in potenziamenti diversi.

Non trascurate le sfide – Vampire Survivors: trucchi e consigli

Come tutti i migliori roguelike anche Vampire Survivors presenta delle sfide che, se completate, vi permettono di sbloccare nuovi oggetti e personaggi. La maggior parte di queste challenge possono essere completate facilmente semplicemente giocando, ma altre invece richiedono un po’ di accorgimenti. Per questo motivo vi consigliamo di buttare un occhio alla lista delle sfide di tanto in tanto, così da affrontare le partite con un obiettivo specifico in mente.

Sopravvivere alla notte

Qui si conclude la nostra lista di trucchi e consigli per Vampire Survivors. Adesso non vi resta altro da fare che giocare e sfruttare i nostri suggerimenti per affrontare al meglio il gioco. Il nostro articolo termina qui ma, se siete interessati a saperne di più sul titolo, vi invitiamo a dare un’occhiata al nostro sito, dove potrete trovare tante altre guide e articoli dedicati a Vampire Survivors.

