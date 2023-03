MediaWorld: offerte fino al 58% di sconto con la promo Let’s Go

È iniziata la promo Let’s Go di MediaWorld che prevede una serie di offerte con sconti fino al 45%. Vediamo tutto più nel dettaglio

Una fra le grandi catene di distribuzione specializzata nell’elettronica e negli elettrodomestici di consumo è sicuramente MediaWorld, o per meglio dire MediaMarkt. Questo infatti è il vero nome della società tedesca impegnata in vari paesi europei, tra i quali anche la nostra Italia, e in Cina. Oggi sono partite le offerte della promo Let’s Go che portano tanti sconti sul sito di MediaWorld e anche in negozio. Vediamo alcuni prodotti e i principali dettagli per usufruire di questi sconti.

Offerte Let’s Go relative ai prodotti ricondizionati MediaWorld

Partiamo da quelli che sono gli sconti che finiranno prima rispetto agli altri. La promo per i prodotti ricondizionati sarà valida solo fino al 19 marzo e potremo usufruirne solo sullo store online. In questa pagina sarà possibile trovare smartphone, computer, grandi e piccoli elettrodomestici, ma anche prodotti pensati per la mobilità elettrica.

Fra i principali prodotti in sconto possiamo trovare l’OPPO Find X2 Pro 5G, dotato di schermo OLED da 6,7″ con risoluzione QHD+ e arrivato sul mercato italiano a maggio 2020. Si tratta quindi di un top di gamma non propriamente recente, ma che ha saputo soddisfare a pieno i vari utenti. Sul sito questo prodotto ha un grading OOBN, ovvero è un prodotto con confezione originale integra, accessori principali presenti, estetica prodotto come nuova e prodotto funzionante. Con lo sconto del 45% potrete acquistarlo a soli 560,99 € sulla pagina ufficiale attraverso questo link.

Per quanto riguarda il lato gaming, ecco un prodotto che potrà far felici diversi videogiocatori. Si tratta del monitor LENOVO Legion Y27gq-25, un pannello da 27″ con risoluzione QHD, frequenza di aggiornamento massima di 240 Hz e tempo di risposta di 0,5 ms. È anche dotato di tecnologia NVIDIA G-Sync per permettere agli utenti di godere delle migliori prestazioni. Anche questo prodotto è caratterizzato da classificazione OOBN. Il prezzo cala a 509,99 € grazie allo sconto del 40%. Potete acquistare questo monitor tramite questo link.

L’ultimo prodotto per questa categoria invece riguarda l’e-bike Argento Mini Max+. In dotazione troviamo il motore posteriore Bafang brushless, studiato appositamente per fat e-bike garantendo il massimo livello prestazionale ad una velocità massima di 25 km/h. Questo in combinazione con la batteria SAMSUNG da 36v 10.4Ah 375Wh e il cambio SHIMANO 7 rapporti permettono di percorrere senza fatica fino a 70km. Anche per questa e-bike abbiamo una classificazione OOBN. Con un ulteriore sconto del 40%, il prezzo finale è di soli 713,99 €. Potete acquistare questa e-bike tramite questo link.

Offerte Let’s Go sul sito MediaWorld e in negozio

Continuiamo con le offerte Let’s Go di MediaWorld generiche relative al mondo elettronico e tecnologico. Come potete benissimo capire dal sottotitolo soprastante, queste sono usufruibili sia in negozio che sul sito internet. Tuttavia, in quest’ultimo caso sarà possibile far arrivare direttamente il prodotto selezionato a casa nostra o prenotare il ritiro al negozio. Questi sconti, contrariamente a quelli precedenti, saranno attivi fino al 22 marzo.

Partiamo da chi vuole iniziare il giorno con una carica in più e che sicuramente non disprezzerà una nuova macchina per il caffè. Stiamo parlando della De’Longhi Genio S, con il suo design compatto che la rende adatta a ogni spazio della cucina. Grazie alla pressione di 15 bar, avrete un espresso delizioso con un ricco aroma. Inoltre, se ve la dimenticherete accesa, lo spegnimento automatico impostato a 5 minuti dall’ultima erogazione la spegnerà al posto vostro. Risparmierete così elettricità e avrete un pensiero in meno se siete di corsa. Il prezzo di questo prodotto si abbassa a 67,99 € grazie allo sconto del 43,33%. Potete acquistare la De’Longhi Genio S tramite questo link.

Passiamo poi a una delle più famose action cam presenti sul mercato: la GoPro Hero 11. Il nuovo e potente sensore di immagine di HERO11 Black offre il campo visivo più ampio mai visto su una fotocamera HERO, per catturare una porzione più ampia di cielo e della scena che si staglia all’orizzonte. I video girati in 5,3K vantano una risoluzione maggiore del 91% rispetto al 4K e di ben il 665% rispetto al formato 1080p. Questo sensore offre anche un’incredibile risoluzione fotografica di ben 27 MP; tramite l’app Quik GoPro sarà poi possibile estrarre le immagini preferite dai video sotto forma di foto da 24,7 MP. Il prezzo finale per questa action cam è di 497,99 € e sarà possibile acquistarla tramite questo link.

Chiudiamo poi questa sezione con il televisore LG OLED OLED55A26LA. Il pannello di 55″ è dotato della risoluzione 4K per far vivere tutti i dettagli agli spettatori. Inoltre, tramite la predisposizione al cloud gaming, sarà possibile collegare un controller compatibile e sfruttare i servizi cloud gaming GeForce NOW per giocare a qualsiasi videogioco si voglia. Le prestazioni saranno delle migliori, grazie ai pixel autoilluminanti che regalano un tempo di risposta pari a 1 ms, ideale per giocare anche ai giochi più frenetici. Grazie allo sconto del 47,11% il prezzo scende vertiginosamente a soli 898,99 €. Potete acquistare questo televisore tramite questo link.

Offerte Let’s Go di MediaWorld dedicate al gaming

Se prima abbiamo visionato le offerte Let’s Go di Mediaworld in generale, adesso ci dedicheremo a quelle relative al gaming, dove non mancheranno dei prodotti a prezzi veramente stracciati. Fra tutti quelli proposti sul sito anche qui ne abbiamo scelti tre che riporteremo di seguito. Anche in questo caso le offerte saranno attive sia in negozio che sul sito, tranne che per l’ultimo prodotto. Ma andiamo con ordine e vediamo quali sono le nostre proposte.

Partiamo con il computer desktop HP Victus 15L. A controlla il tutto troveremo il processore Intel Core i7-12700F, dotato di 12 core e 20 thread e in grado di arrivare fino a 4,9 GHz con tecnologia Intel Turbo Boost. Per quanto riguarda invece il lato grafico troviamo una GPU Nvidia GeForce RTX 3060 Ti, in grado di reggere anche i giochi più recenti a 1080p con una grafica di qualità. In dotazione troviamo poi 16 GB di RAM DDR4 e un SSD da 1 TB per avere una velocità di caricamento quasi istantanea. Il prezzo, grazie allo sconto del 23,5%, cala a 1.299,99 €. Potete acquistare questo PC tramite questo link.

Se invece siete alla ricerca di un volante, non potrete di certo perdere l’offerta relativa al Thrustmaster T150 Force Feedback. Questo volante stato concepito per diversi tipi di piloti: il suo design ergonomico e l’ampia gamma di tecnologie incorporate nel volante, lo rendono totalmente adattabile a tutti gli stili di guida. A completare il tutto troveremo poi una pedaliera a 2 pedali, efficace per la maggior parte dei titoli di corsa. Il Force Feedback è compatibile con PlayStation 4, PlayStation 5 e PC. Risulta quindi altamente versatile e ottimo se possedete queste piattaforme di gioco. Grazie allo sconto del 30,43% il prezzo scende a 159,99 €. Potete acquistarlo tramite questo link.

L’ultimo prodotto, come accennato precedentemente, è acquistabile solo online e l’offerta sarà attiva fino al 30 marzo. Inoltre crediamo che questo prodotto possa rendere felici tantissimi utenti che sono alla ricerca di una scheda video. Si tratta della PNY GeForce RTX 3080 Ti, in grado di far girare praticamente tutti i videogiochi a qualità eccelsa grazie ai 12 GB di memoria VRAM integrata e alla sua frequenza di 1365 MHz. Lo sconto che interessa questa scheda video è addirittura del 58,09% e ne abbassa il prezzo a soli 879,99 €. Per poterla acquistare dovete seguire questo link per essere rimandati alla pagina ufficiale.

Buoni acquisti!

Per questo articolo relativo alle offerte della promo Let’s Go di MediaWorld è ormai tutto. Vi ricordiamo che sul sito ufficiale sono presenti anche altri sconti relativi a tantissimi prodotti e che questi erano solo una selezione. Cosa ne pensate a riguardo? Fateci sapere la vostra nei commenti. Per non perdervi ulteriori news di offerte, continuate a seguire tuttotek.it!