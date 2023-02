Sony ha recentemente confermato ufficialmente i giochi gratis del servizio PS Plus Essential di febbraio 2023: ovviamente sì, sono quelli che erano già stati leakati…

Ormai è diventata abitudine: ogni mese esce il leak dei giochi gratis del PlayStation Plus del successivo. Questo, ormai, praticamente da anni. Proprio a seguito delle voci trapelate in rete dell’altro ieri, Sony ha confermato in queste ore quali saranno i titoli che gli abbonati al servizio PlayStation Plus Essential (il primo tier, per intenderci, della nuova riorganizzazione degli abbonamenti di casa Sony) potranno riscattare a partire dal prossimo 7 febbraio. Scopriamoli insieme.

Il PS Plus Essential si aggiorna anche a febbraio: ecco i giochi gratis

Innanzitutto vi ricordiamo che avete fino al 7 febbraio per riscattare i giochi gratis del Plus Essential di gennaio, ossia Star Wars: Jedi Fallen Order (PS5/PS4), Fallout 76 (PS4) e Axiom Verge 2 (PS5/PS4). Ricordatevi di riscattarli e aggiungerli alla vostra libreria, in modo tale da poterli giocare anche una volta che non faranno più parte del servizio in abbonamento. E a febbraio, cosa ci aspetta?

OlliOlli World e Mafia Definitive Edition | PS Plus Essential: svelati i giochi gratis di febbraio!

Il primo titolo gratuito con il Plus Essential di febbraio 2023 è OlliOlli World (PS5/PS4), di cui abbiamo recentemente esplorato il coloratissimo e vastissimo DLC in una recensione dedicata (cliccate qui, invece, per quella relativa al gioco base). OlliOlli World è un platform game basato sullo skateboarding, terzo capitolo dell’omonima serie e attualmente disponibile su tutte le piattaforme di attuale e passata generazione (nonché, ovviamente, su PC). Secondo titolo gratuito di febbraio è Mafia Definitive Edition (PS4) che, molto probabilmente, non ha bisogno di grandi presentazioni, un remake di un capitolo iconico di una serie altrettanto iconica, che ha segnato il passato di molti videogiocatori.

Evil Dead: The Game e Destiny 2: Beyond Light | PS Plus Essential: svelati i giochi gratis di febbraio!

Si prosegue con Evil Dead: The Game (PS5/PS4), un survivol horror game basato sul popolare franchise di Evil Dead, uscito nel maggio del 2022 su console di attuale e scorsa generazione, nonché PC. Infine, come quarto ed ultimo titolo di questo PlayStation Plus Essential di febbraio 2023, troviamo Destiny 2: Beyond Light (PS5/PS4), quinta espansione di Destiny 2 rilasciata originariamente nel novembre del 2020.

Buon divertimento!

Questi erano dunque i giochi gratis disponibili per gli abbonati al PS Plus Essential a partire dal 7 febbraio prossimo. Fateci sapere che cosa ne pensate di questa selezione qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!