Hogwarts Legacy: disponibile il trailer di lancio!

Nelle scorse ore, Avalanche Software e Warner Bros Games hanno reso disponibile il trailer di lancio di Hogwarts Legacy: siete pronti a tornare nella scuola di magia più famosa di sempre?

Dopo numerosi rinvii, l’ultimo relativo soltanto alle versioni old-gen e Nintendo Switch, ormai ci siamo. Il lancio di Hogwarts Legacy è proprio dietro l’angolo, e avverrà il prossimo 10 febbraio su PC, PS5 e Xbox Series X | S. Potremo dunque vivere l’accademia di magia diversi decenni prima le avventure del celeberrimo Harry Potter (the one who lived) ed esplorarla da cima a fondo, così come i dintorni dell’edificio stesso a bordo della nostra fedele scopa magica. Unico e grande rammarico è la clamorosa assenza del Quidditch, ma ce ne faremo una ragione.

Nelle scorse ore, gli sviluppatori Avalanche Software e il publisher Warner Bros Games hanno reso disponibile il trailer di lancio del gioco, con abbastanza anticipo rispetto alla data d’uscita effettiva. Un trailer che effettivamente aggiunge poco di nuovo e mostra ancora una volta ciò che sarà possibile fare in questo RPG volutamente dedicato ai fan dell’opera di J.K. Rowling. Vi lasciamo il trailer qua sotto.

Hogwarts Legacy si mostra un’ultima volta con il trailer di lancio: preparate le bacchette!

Dopo aver creato il nostro mago (uno studente del quinto anno, stando alla trama del gioco) e aver deciso a quale delle casate appartenere, la sceneggiatura di Hogwarts Legacy si articolerà in (ovviamente) una linea principale e molte secondarie, che avranno però influenza su quella che è la narrativa globale. Stando a quanto rivelato dagli sviluppatori, per portare a termine solo la storia saranno necessarie circa 35 ore. Mannaggia per quel Quidditch, però.

