Recensione OlliOlli World: Finding the Flowzone (DLC), alla scoperta di Radlandis!

Scopriamo insieme, in questa recensione dedicata, i punti salienti del DLC di OlliOlli World: Finding the Flowzone, sarai così figo da riuscire a raggiungere Raglandis?

I ragazzi inglesi dello studio Roll7 tornano a far parlare di loro con l’ultima espansione per il loro gioco di punta OlliOlli World (qui trovate la nostra recensione del gioco base!). Dopo averci fatto incontrare alieni e scorrazzare su assurde piste volanti con l’aiuto di raggi traenti è arrivato il momento di unirci alla spedizione a bordo della nave volante dei tre avventurieri Radmosferici Squid, Litch e il Professor Planks, per impedire che la Rana Affarista B.B. Hopper riesca a portare il capitalismo nella città sperduta nel cielo Radlandis.

Un incipit molto singolare, ma in linea con la peculiarità del gioco stesso, che dopo il grande successo sia del gioco base che del primo DLC è pronto a raccontare la sua storia finale. Riuscirà nell’impresa di impressionarci ancora una volta lasciandoci, magari, anche un sorriso stampato in viso? Lo scoprirete a breve. Benvenuti nella recensione del DLC di OlliOlli World Finding the Flowzone, buona lettura!

Si salpa verso nuovi gameplay e nuove… avventure!

Come già anticipato nella prefazione, la storia raccontata in questo DLC è molto basilare quindi non ci ritorneremo sopra. Quello che vi possiamo dire, però, è che per accedere al DLC dovrete aver giocato praticamente metà gioco, dato che l’accesso alla nave Banana volante si sbloccherà solo dopo aver fatto il primo livello del Deserto, quindi della terza area di gioco. A questo punto ritornando nel primo Bioma vedremo in alto a destra la nave e potremo interagirci per iniziare la nostra nuova avventura su nel cielo.

La nuova mappa presenta 5 nuovi Biomi, e i livelli all’interno ci metteranno di fronte a paesaggi sia molto suggestivi, sia piuttosto… strambi allo stesso tempo: isole volanti, città sospese in aria e nuvole con cui è possibile interagire con il nostro amato Skateboard che ci faranno invertire la direzione in cui stiamo andando. Il tutto però non stona con l’aspetto che il gioco ha dato di sé fino a questo momento, risultando veramente soddisfacente. Tutto il resto rientra nel gameplay solidissimo del gioco base: rampe, grind e salti con cui far incastrare i nostri trick per aumentare il punteggio base e battere i nostri avversari, sia quelli di storia che altri giocatori che hanno già completato quel livello. Insomma, squadra che vince non si cambia.

Proprio come nel primo DLC Void Riders, però, anche qui non manca un’aggiunta al gameplay: le correnti d’aria. Come avrete intuito, serviranno proprio a darci quella spinta in più che ci permetterà di raggiungere vette ancora più alte e di fare trick ad una velocità ancora maggiore, quindi la nostra manualità con lo stick sinistro del controller dovrà essere ancora maggiore se puntiamo a fare un punteggio veramente alto.

Aspetta… ma abbiamo preso tutto?! | Recensione OlliOlli World: Finding the Flowzone (DLC)

Per raggiungere la città perduta dovremo mettere insieme una mappa, i cui pezzi saranno sparsi nei vari livelli che andremo ad affrontare. Inutile dirlo ma la maggior parte saranno nei percorsi secondari o nascosti, quindi non sarà strano dover affrontare un livello due volte per poterli prendere tutti e tre. Ed è qui che arriva la prima, vera, nota dolente di questo DLC.

E’ possibile che all’inizio del livello vi venga a schermo un messaggio di “attenzione”, dove sarà scritto che per poter affrontare uno specifico percorso avrete bisogno di una abilità che ancora non avrete appreso, o meglio, di cui non avete ancora visto il tutorial. Questo porterà il giocatore a dover andare un po’ a caso nella speranza di azzeccare il comando giusto da usare per poter arrivare in fondo al percorso senza problemi.

… mi sa di no… | Recensione OlliOlli World: Finding the Flowzone (DLC)

Non è una cosa impossibile da fare, noi ci siamo riusciti senza troppo sforzo, ma non nascondiamo che abbiamo dovuto ripetere una sezione anche più di dieci volte prima di arrivare alla soluzione dell’enigma. In tutto questo i vari checkpoint sparsi nei livelli aiutano, evitando di rendere l’esperienza frustrante. Quindi seppur il DLC sia accessibile ben da prima vi consigliamo comunque di iniziarlo una volta che avrete finito la storia principale.

I vari livelli di Finding the Flowzone seguono, come da nome, il proprio flow anche a livello di difficoltà. Certo se decidete di iniziare il DLC fin da subito noterete un’impennata non da poco, per lo meno se volete completare il livello al 100% con tutti i percorsi extra e quant’altro. Se invece inizierete a gioco terminato avrete accumulato abbastanza abilità e manualità da permettervi di affrontare i nuovi livelli senza troppi problemi, che è ciò che il gioco base vuole proporre al pubblico: un platform a scorrimento veloce e vivace, ma non frustrante.

Quindi, in conclusione… si parte o no?

Per terminare questa recensione del DLC di OlliOlli World: Finding the Flowzone, possiamo affermare candidamente che noi ci siamo divertiti non poco a rimettere piede sulla nostra tavola da Skateboard in quest’ultima avventura ad opera dei ragazzi di Roll7, che al momento non hanno altri piani di ampliare ulteriormente OlliOlli Word, e abbiamo finito tutto il DLC (completandolo al 100%) in circa 6 ore, longevità più che giusta per il prezzo a cui è presentato al pubblico (9,99€). Inutile dire che per giocare al DLC avrete bisogno del gioco base OlliOlli World. Oltre alla nuova zona esplorabile, Finding the Flowzone donerà cosmetici al giocatore per un ulteriore personalizzazione del proprio Avatar giocante.

OlliOlli World è attualmente disponibile su PC, PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One e Nintendo Switch.

9 Raglandis here we come! Punti a favore Comparto grafico e audio meravigliosi

Comparto grafico e audio meravigliosi Longevità adeguata al costo

Longevità adeguata al costo Gameplay solido come sempre: semplice da imparare, difficile da masterare... Punti a sfavore ... ma avrete bisogno delle basi, che il DLC dà per scontato che già abbiate