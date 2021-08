Axiom Verge 2: aggiornamento sospetto dei server di Nintendo Switch

Un nuovo aggiornamento sembrerebbe serpeggiare in direzione di un indie in arrivo su Nintendo Switch: Axiom Verge 2 è dietro l’angolo?

Sono passati ormai due annetti abbondanti dall’annuncio di Axiom Verge 2, e l’attesa per questo metroidvania per Nintendo Switch (non che ne manchino di buoni ad addolcirla) è stata molto lunga: ora finalmente abbiamo un aggiornamento in merito. Le fonti, in base a ciò su cui la stampa estera sta facendo rapporto, sembrerebbero essere nientemeno che i server stessi della console. Il gioco era previsto nel 2020 prima di essere posticipato a questa primavera, e ora è previsto per il terzo trimestre dell’anno. Ora, finalmente, sembrerebbe che il gioco si stia avvicinando al tanto atteso lancio.

Quando l’aggiornamento dei server di Nintendo Switch è “sus”: l’Axiom Verge 2 che (non) ti aspetti

Stando a Nintendo Everything, i dati di aggiornamento di Axiom Verge 2 sono apparsi sui server di Switch. A rendere significativo questo fatto sono i precedenti: di solito, infatti, gli aggiornamenti sono stati caricati sui server appena prima dell’uscita dei vari giochi ad essi associati. Forse anche per questo promettente metroidvania sarà lo stesso, il che indicherebbe la probabilità di un Indie World all’orizzonte. Se considerate che abbiamo recentemente riportato l’ipotesi di un Nintendo Direct a settembre “subito dopo un evento indie”, i conti sembrano tornare, specie se ricordate che è già capitato di vedere degli Indie World ad agosto.

Siamo già quasi a metà di questo terzo trimestre del 2021, quindi avrebbe senso che la data di uscita sia in arrivo presto, sempre che non si verifichi a breve l’Indie World a cui alludevamo (con tanto di shadow drop, ovvero “disponibile al termine di questa presentazione”). In un modo o nell’altro, ne sapremo di più a breve (si spera). Non sappiamo quale sia la data, ma sappiamo che il gioco non sarà un’esclusiva per la console. Axiom Verge 2 è infatti previsto su Switch, PC, PS5 e PS4. Nel caso della versione PC, la piattaforma virtuale designata è l’Epic Games Store.

Ora sta a voi dirci la vostra: secondo voi è plausibile uno shadow drop?