Recensione OlliOlli World: lo skateboard più divertente che mai

Personalizzate il vostro outfit come meglio preferite, prendete la vostra tavola da skateboard e preparatevi a fare i trick più assurdi che vi possano venire in mente: nella recensione di oggi ci avventureremo nei meandri di Radlandia per analizzare tutte le caratteristiche di OlliOlli World, così da avere un’idea più precisa di che cosa ci aspetta

Come ben pochi sapranno, quando parliamo di OlliOlli World ci riferiamo al terzo capitolo di una serie iniziata nel lontano 2014: la serie di skateboard indie sviluppata da Roll7 ha saputo infatti, negli anni, ritagliarsi una nicchia di fan, appassionati dall’alto livello di sfida di questi giochi trial and error. Dopo il secondo capitolo uscito nel 2015, abbiamo dovuto aspettare ben 7 anni per quello successivo. Considerando però le grandi innovazioni che sono state applicate al titolo dallo studio (che è stato acquisito lo scorso novembre da niente meno che Take-Two), si tratta di un tempo assolutamente accettabile; anzi, non sarebbe sbagliato dire che ne è assolutamente valsa la pena. Ma bando alle ciance e lanciamoci subito nella recensione di OlliOlli World, così che possiate capire se il gioco fa al caso vostro.

Radlandia, il paradiso degli skater

OlliOlli World è ambientato a Radlandia, una specie di paradiso terrestre per gli skater abitato da esseri umani, animali e oggetti antropomorfi e alieni. Lo skateboard è l’attività principale che svolgono la maggior parte delle persone sull’isola: durante la vostra avventura nei 5 diversi biomi infatti, incontrerete tanti personaggi diversi, che a più riprese metteranno alla prova la vostra capacità di eseguire i trick lanciandovi svariate sfide. Prima però di addentrarci nel gameplay, parliamo dell’aspetto del/della protagonista.

Una delle più importanti novità introdotte in OlliOlli World infatti è la personalizzazione del proprio personaggio, e vedrete quanto impegno ci hanno messo. Potrete infatti personalizzare l’aspetto del vostro personaggio, come si veste e pure la sua tavola da skateboard, abbinando tutti i pezzi come meglio preferite per creare il vostro stile unico. Le opzioni a disposizione, soprattutto per quanto riguarda i vestiti, saranno sconfinate. Oltre infatti alle scelte iniziali, completando un qualsiasi tipo di sfida sbloccherete altre nuove opzioni che vi permetteranno, in qualsiasi momento, di cambiare stile e provare qualcosa di nuovo. Procedendo quindi nella nostra recensione di OlliOlli World parliamo di un altro aspetto totalmente rivoluzionato, ovvero lo stile grafico.

Disegnare a mano un videogioco – Recensione OlliOlli World

A valorizzare l’ampia personalizzazione, facendo un bel zoom out e guardiamo l’insieme generale, è il nuovo stile grafico. Terminata e superata l’era della pixel art, OlliOlli World presenta uno stile diverso, ovvero un cartoon eccentrico e coloratissimo completamente disegnato a mano. Esso, insieme alla colonna sonora fatta di una selezione di brani rilassanti, conferisce al titolo un’atmosfera peculiarissima, grazie alla quale fare skateboard sarà ancora più cool.

Lo stile grafico aiuta anche molto bene il level design: con il 2.5D, lo studio ha creato livelli dall’elevato grado di complessità, con diramazioni che permettono al giocatore di prendere strade diverse a seconda di quanta sfida desidera e rampe che fanno accedere direttamente al percorso che si vede sullo sfondo. Posto che ci sono livelli accessibili per tutti i livelli di difficoltà, la chiarezza di livelli così complessi è fondamentale, e in ciò la scelta dei colori nello stile grafico è stata ottima.

Trick semplici e complessi – Recensione OlliOlli World

La base del gioco è molto semplice: muovete lo stick analogico sinistro per preparare il vostro personaggio, rilasciate per fargli fare un trick. L’importante però è come muovete lo stick prima di rilasciarlo: più gli farete fare giri complessi, più il trick sarà complesso, e più il trick è complesso, più saranno i punti che verranno assegnati. Aggiungeteci sopra altri sistemi (come i grind o i wallride) per fare in modo che il giocatore possa eseguire combo potenzialmente infinite, e avrete il classico gioco facile da imparare ma difficile da padroneggiare che vi terrà incollati allo schermo per ore.

Per ogni livello inoltre OlliOlli World (tra l’altro, oltre alla recensione, qua troverete la nostra guida introduttiva) vi porrà delle sfide aggiuntive opzionali, al completamento delle quali verrete ricompensati con nuovi elementi cosmetici. Oltre alle sfide classiche sfide che si presenteranno ad ogni livello, avrete a disposizione anche le sfide di Mike, che saranno diverse per ogni livello e vi permetteranno di sbloccare eventuali livelli segreti. Tutto ciò aumenta esponenzialmente la rigiocabilità, spingendo i giocatori alla ricerca della run perfetta.

Oltre ai livelli standard in singleplayer, vi sono due altre modalità in mutliplayer asincrono: la prima si chiama Gnarvana League, ed è una modalità competitiva in cui i giocatori si sfidano ad ottenere il punteggio più alto per salire nei rank. La seconda invece si chiama Gnarvana Portal, ed è indicata per la condivisione tra amici: con questa modalità i giocatori potranno generare automaticamente un livello secondo alcuni criteri e condividerlo tramite un codice da passare agli amici, così che gli altri giocatori possano registrarlo e provarlo. Tali modalità, per quanto secondarie, sono da apprezzare perché inseriscono una componente multiplayer in maniera egregia, senza che essa snaturi il titolo.

Conclusione e verdetto

Quando si parla di OlliOlli si parla di un prodotto quasi impeccabile: si tratta di un trial and error a scorrimento orizzontale come se ne sono visti tantissimi, ma con un gameplay talmente peculiare da risultare ancora oggi unico e innovativo. Per quanto riguarda in particolare questo ultimo capitolo, tutta la struttura che sta al di sopra del gioco di base è ottima: oltre a un gameplay ormai consolidato e ben calibrato, troviamo un sistema di personalizzazione quasi sconfinato (forse, se proprio vogliamo trovare un difetto, un po’ troppo sconfinato), uno stile grafico e un atmosfera appassionanti e un sistema di livelli e sfide che viene incontro ai gusti di tutti i giocatori, da quelli più occasionali a quelli più hardcore. Il tutto, messo insieme ad alcune interessanti trovate come le modalità multiplayer, va a formare un’esperienza di gioco molto avvincente, capace di tenere il giocatore incollato allo schermo per ore.

Arrivati alla fine di questa recensione di OlliOlli World, la palla passa a voi. Che cosa ne pensate? Avete già avuto la possibilità di giocarci, oppure siete interessati ad acquistarlo. Nell’attesa di una vostra risposta, vi ricordiamo che OlliOlli World è ora disponibile per Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC, e vi invitiamo a restare sintonizzati sulle pagine di tuttoteK per aggiornamenti quotidiani sulle più importanti novità del mondo videoludico. Se invece preferite comprare chiavi di gioco a prezzi scontati, potete farlo tramite il nostro link a Instant Gaming.