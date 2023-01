PS Plus: leak dei giochi di febbraio 2023 inclusi con l’abbonamento

Come con un malanno di stagione, ecco che il naso di PS Plus perde: ecco i giochi di febbraio 2023, secondo un leak avvenuto su Twitter

Ormai l’andazzo lo conoscete a menadito anche voi: se Nintendo, con tutta la sua segretezza, non è esente da leak e rumor, cosa potrà mai fare PS Plus nei confronti dei giochi in uscita a febbraio 2023? La risposta la potete intuire nelle righe a seguire. Naturalmente, i “fantastici quattro” aggiunti al catalogo vanno prima catalogati a dovere. Si tratta dell’offerta per il rango Essential, e come impone la tradizione il quartetto andrà a sostituire gli altrettanti giochi presenti nell’attuale libreria. La nostra fonte, in questo caso, è un tweet di un collaboratore di Dealabs, “billbil-kun”, dimostratosi già prolifico e attendibile in passato.

Kill billbil-kun: il messaggero dei leak colpisce ancora con i titoli PS Plus di febbraio 2023

Il mese di febbraio, sempre stando al post in questione, sembra promettere di accompagnare gli utenti di PS Plus verso una fine dell’inverno quanto mai scoppiettante. L’unico titolo ad essere (per ora, supponiamo) esclusivo a PS4 è Mafia Definitive Edition. Al di là del “tredicesimo hangar”, però, i restanti tre sono fruibili tanto su piattaforme “last-gen” (termine che usiamo malvolentieri) quanto su PS5. Il trittico in questione, nel caso, consiste in Destiny 2: Oltre la Luce, in Evil Dead: The Game e, ultimo ma non certo ultimo, OlliOlli World. Vi lasciamo consultare il post interessato.

PREMIERE February 2023 PS Plus Monthly Games (+DLC) OlliOlli World (PS5 | PS4)

Mafia Definitive Edition* (PS4)

Evil Dead The Game (PS5 | PS4)

Destiny 2 Beyond Light [DLC] (PS5 | PS4) ⌛️Feb 7th – March 6th *Other titles may replace Mafia DE or be added in some regions pic.twitter.com/y8F9tgYxon — billbil-kun (@billbil_kun) January 29, 2023

Questi giochi, in quanto parte del rango Essentials, saranno disponibili a tutti gli iscritti. In altre parole, anche gli abbonati alle versioni Extra e Premium potranno fruirne. Nel caso non bastasse il promemoria nel tweet qui sopra, saremo felici di fargli eco: il periodo di disponibilità per i quattro titoli inizierà il 7 febbraio e si concluderà il 6 di marzo. Va da sé che, così come per i predecessori, anche questi andranno “spazzolati” a dovere prima che il tempo scada. Del resto, speedrunner non sempre si nasce: a volte lo si diventa. Un po’ per passione e, perché no, a volte pure per necessità.

