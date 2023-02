Star Wars Jedi: Survivor rinviato, ecco la nuova data d’uscita!

Nelle scorse ore, Respawn Entertainment ed Electronic Arts hanno dato il triste annuncio: rinviato Star Wars Jedi: Survivor, ma sappiamo sin da ora la nuova data d’uscita

Bisogna ammetterlo: Electronic Arts ha iniziato l’anno col botto. Ormai disponibile da qualche giorno sulle console di nuova generazione e PC, Dead Space Remake sta raccogliendo consensi da ogni angolo del globo, sia da parte dell’utenza sia della critica specializzata. L’azienda ha però un altro asso nella manica, previsto per questa prima parte dell’anno. Stiamo parlando di Star Wars Jedi: Survivor, sequel dell’acclamato Fallen Order (che è ancora disponibile gratuitamente per gli abbonati al Plus di gennaio, correte a riscattarlo!) e previsto per il prossimo 17 marzo su PS5, Xbox Series X | S e PC. Perlomeno fino a qualche ora fa.

Con un recente post su Twitter, infatti, Respawn Entertainment ed Electronic Arts hanno annunciato il rinvio del titolo, ma non di tanto non allarmatevi. Un mese e mezzo circa: questo è quanto gli sviluppatori chiedono di pazientare ai videogiocatori per ripulire al meglio il gioco. Nuova data d’uscita fissata dunque per Star Wars Jedi: Survivor, che arriverà il 28 aprile. Vi lasciamo il post su Twitter qua sotto.

Star Wars Jedi: Survivor rinviato, il tweet di Electronic Arts

Un estratto del Tweet recita:

Per fare in modo che il team riesca a raggiungere la qualità dei titoli firmati Respawn, dando loro ciò che serve e arrivare al livello di pulizia che i nostri fan meritano, abbiamo deciso di aggiungere sei fatidiche settimane alla nostra release schedule.

Rinviato anche Star Wars Jedi: Survivor, ma non dovremo comunque attendere molto più di quanto già preventivato. Fateci sapere che cosa ne pensate voi qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech!