PlayStation Plus: annunciati i giochi di gennaio 2023!

Sul PlayStation Blog sono stati resi noti i giochi scaricabili a gennaio 2023 per gli abbonati a PlayStation Plus Essential, Extra e Premium

I giochi del PlayStation Plus per gennaio 2023 sono stati ufficialmente confermati: Star Wars Jedi: Fallen Order, Fallout 76 e Axiom Verge 2. Come riportato da PlayStation.Blog, tutti e tre questi titoli saranno disponibili martedì 3 gennaio per tutti i membri di PlayStation Plus Essential, Extra e Premium. Vediamo tutti gli altri dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

PlayStation Plus: non fatevi sfuggire i giochi di gennaio 2023 e gli altri titoli ancora disponibili per il download

Star Wars Jedi: Fallen Order per PS4 e PS5 è il primo dei giochi PlayStation Plus di gennaio 2023 e arriva in un momento perfetto per preparare i fan alla data di uscita di Star Wars Jedi: Survivor, prevista per il 17 marzo 2023. I fan che non hanno ancora giocato a questa avventura a tema Guerre Stellari potranno conoscere gli inizi della storia del padawan Jedi Cal Kestis prima che il sequel riprenda cinque anni dopo.

Your PlayStation Plus Monthly Games for January 2023 are: ➕ Star Wars Jedi: Fallen Order

➕ Fallout 76

➕ Axiom Verge 2 Full details: https://t.co/lOZ5M3yj0R pic.twitter.com/N0febIYr3m — PlayStation (@PlayStation) December 28, 2022

Il prossimo titolo è Fallout 76 per PS4, il prequel online della serie Fallout che permette ai giocatori di tutto il mondo di collaborare o meno per sopravvivere alle conseguenze di un’apocalisse nucleare. Quando Fallout 76 è stato rilasciato nel 2018 non è stato certo tutto rosa e fiori date le critiche da parte di critica e community. Tuttavia, Bethesda ha continuato a supportarlo e a fornire ai giocatori nuovi contenuti e aggiornamenti.

Axiom Verge 2 per PS4 e PS5 chiude il terzetto: trattasi del seguito del gioco d’azione 2D in stile retrò che rende omaggio a titoli come Metroid e allo stesso tempo crea una propria identità unica. Vi ricordiamo, in chiusura, che c’è ancora tempo fino a lunedì 2 gennaio per scaricare i giochi PlayStation Plus del 2022: Divine Knockout: Founder’s Edition, Mass Effect Legendary Edition e Biomutant.

Restate sempre sintonizzati su tuttoteK per tutte le notizie e le curiosità dal mondo del gaming e non solo. Da ultimo, per i codici di download dei videogiochi a prezzi scontati, vi invitiamo a dare un’occhiata allo store di Instant-Gaming.com.