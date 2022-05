Prince of Persia le Sabbie del tempo Remake: cambia il team di sviluppo

Avete presente quando un gioco non esce mai? Ecco, questo è di nuovo il caso del remake di Prince of Persia: Le sabbie del tempo di cui è cambiato il team di sviluppo

Se facciamo un po’ di mente locale, uno dei casi più vicini a noi, è di sicuro Elden Ring, ma alla fine è uscito in una maniera o nell’altra. Purtroppo sembra che non possiamo dire lo stesso per il remake di Prince of Persia: Le sabbie del tempo che è stato rinviato nuovamente. Ma vediamo un po’ cosa bolle in casa Ubisoft!

Prince of Persia Le Sabbie del tempo, il remake si fa attendere, cambia il team di sviluppo

Questo particolare capitolo è stato uno dei più acclamati della serie, soprattutto grazie alle versioni per PlayStation 2 e Nintendo GameCube, tanto che viene considerato da molti come uno dei migliori giochi di casa Ubisoft, ma sembra che il remake di Prince of Persia si stia facendo attendere davvero un po’ troppo.

Il primissimo trailer risale al 2020, ma questo bastò ai fan per criticare la resa visiva eccessivamente datata. Ubisoft ha dunque preso altro tempo per svilupparlo al meglio ed in modo tale da conferire una migliore esperienza ai giocatori al titolo quando sarà pronto (trovate il resto nel post di Twitter qui sotto), il tutto, però, fra la mani di un nuovo team di sviluppo che si occuperà proprio dell’evoluzione di questo remake di Prince of Persia: Le Sabbie del tempo.

An update on the development of Prince of Persia: The Sands of Time Remake pic.twitter.com/8xQpqyPSwQ — Prince of Persia (@princeofpersia) May 3, 2022

Al momento Ubisoft Montreal sembra essere al lavoro su un altro capitolo della celeberrima saga di Assassin’s Creed assieme al titolo free to play Roller Champions, ma la celebre avventura dal sapore orientale non ha ancora una data ufficiale. Prima doveva essere il 2020, poi gennaio il 2021 e poi 31 marzo 2023 per la conclusione dell’anno fiscale, ma per ora nulla di nuovo sotto le sabbie del tempo. E pensare che di operazioni così ce ne sono già state, anche se con esiti altalenanti (vedi il caso di MediEvil contro Spyro).

