Summertime 3: la stagione finale disponibile dal 4 maggio su Netflix

La terza e ultima stagione della serie originale italiana Summertime, finalmente disponibile a partire dal 4 maggio sulla piattaforma Netflix. Ispirata al romanzo di Federico Moccia; la leggerezza e la spensieratezza del gruppo di amici della Riviera Romagnola, fanno spazio ai grandi cambiamenti della vita

Dopo mesi di attesa per i fan più affezionati, finalmente disponibile in esclusiva dal 4 maggio su Netflix, la terza e ultima stagione della serie tv Summertime. Serie originale italiana Netflix, prodotta da Cattleya; prende ispirazione dal noto romanzo di Federico Moccia Tre Metri Sopra il Cielo.

Composta da 8 episodi totali; grandi cambiamenti e scelte di vita si fanno largo tra i giovani amici della Riviera Romagnola; pronti a vivere un’ultima estate piena di emozioni e commozioni profonde. L’età adulta si avvicina, i dilemmi del futuro di aggrovigliano sempre più, e una nuova consapevolezza di sé travolge Summer, Ale, Dario, Sofia, Edo e Blue.

Oltre il cast delle prime due stagioni (tra cui Coco Rebecca Edogamhe; Ludovico Tersigni; Amanda Campana; Andrea Lattanzi; Giovanni Maini; Alicia Ann Edogamhe; Andrea Butera; Lucrezia Guidone; Romina Colbasso; Sara Mondello e Amparo Piñero Guirao), si uniscono anche Cristiano Caccamo, (nei panni di Luca); Stefano Rossi Giordani; Emilia Scarpati Fanetti e Ludovica Ciaschetti.

Tra attori protagonisti, figurano anche Thony e Alberto Boubakar Malanchino, assieme a Mario Sgueglia; Giuseppe Giacobazzi e Marina Massironi.

Summertime 3: la fine dell’estate e l’inizio del futuro

Il ritorno dell’estate sulla Riviera Romagnola, e con essa anche i grandi cambiamenti.

Summer è pronta vivere la stagione con una vitalità mai vista prima. Dario riceve una proposta che non può lasciarsi scappare. Sofia ritorna con la paura di essere ormai un’estranea per i suoi amici. Mentre Ale è in preda a profondi sensi di colpa.

Tra vecchi e nuovi volti che si fanno spazio tra i giovani; le forti ambizioni e i sogni nel cassetto, si uniscono ad una nuova scoperta di sé stessi. L’amore e la crescita di una generazione, come rappresentazione di un vivido fuoco che arde. Un percorso conclusivo, pronto a regalare al pubblico un finale di stagione all’altezza di ogni aspettativa.

Dopotutto: Questa estate è il momento di scegliere chi vuoi essere.

La regia è affidata a Francesco Lagi, Marta Savina e Alessandro Tonda. La sceneggiatura è curata da Enrico Audenino, Luca Giordano, Francesco Lagi e Vanessa Picciarelli. La colonna sonora, vede il brano inedito “Scossa” di sangiovanni; accompagnato alcuni tra i più amati artisti del panorama musicale italiano contemporaneo: Blanco, Madame, Achille Lauro, Franco126, Psicologi, Tananai, Bartolini e Ariete.

