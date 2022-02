I migliori giochi per GameCube: retrogaming di livello (Parte I)

Assieme al retrogaming le classifiche sono d’obbligo quindi perché non farne una con i migliori giochi per il GameCube? Entriamo dunque nel mondo del cubo viola più famoso di tutti i tempi

Quando si parla di retrogaming e dei suoi migliori giochi, soprattutto quando il tema è Nintendo, la mente corre subito verso i capolavori di NES, SNES e Nintendo 64, ma sarebbe un crimine lasciare fuori da tutto ciò una console innovativa e “sfortunata” come il GameCube. Una console che, nonostante i pochi anni di attività prima dell’avvento di Wii, ha saputo donare ulteriori colori e divertimento ai giocatori.

Dopo il tridente, c’è il cubo viola

Del nostro caro vecchio Nintendone e del suo peculiare (per non dire scomodo durante alcuni giochi come Mario Party) controller ne abbiamo già parlato a lungo, quindi cerchiamo di dare uno sguardo anche al suo successore. Presentato alla stampa nel 2000 da un più che entusiasta Shigeru Miyamoto e venduto a partire nel 2001 nel Sol Levante, il “cubo viola” ha rappresentato la base per una lunga serie di rivoluzioni in fatto di brand videoludici. Nacque ad esempio Pikmin, i mondi di Mario e Zelda cambiarono del tutto aspetto, arrivarono una serie di sequel e tanto altro ancora.

Inoltre non va dimenticato che tale console lasciò da parte le cartucce per abbracciare i compact disc e le memory card, una cosa che PlayStation stava già facendo da un po’, donò ai giocatori una scocca molto più compatta, ma soprattutto un controller decisamente più comodo e completo rispetto al suo predecessore. Ovviamente i titoli da trattare sono davvero tanti perciò cercheremo di colmare le lacune con le parti successive, non c’è un ordine preciso con il quale si è stilata questa lista a tema retrogaming dei migliori giochi per GameCube e, soprattutto, abbiamo parlato a sufficienza. Diamo il via alle danze!

Luigi’s Mansion – I migliori giochi per GameCube: retrogaming di livello

Stranamente venduto in bundle assieme alla console, erano in molti quelli che si aspettavano un titolo “mariesco”, Luigi’s Mansion vede come protagonista assoluto il fratello in verde anni dopo il deludente Mario Is Missing! per SNES. Questa volta Mario è stato rapito dai Boo e toccherà a Luigi farsi largo in una villa piena di fantasmi grazie all’aiuto del Professor Strambic e delle sue invenzioni.

The Legend of Zelda: The Wind Waker – I migliori giochi per GameCube: retrogaming di livello

Una grafica molto più cartoon ed a tratti fanciullesca, resa tale dal cel – shading, accoglie il giocatore che stavolta si troverà alle prese con un titolo che predilige l’esplorazione via mare di diverse isolette sparpagliate qua e là. Ovviamente non mancarono le critiche da parte dei fan più tradizionalisti, ma è un titolo che si lascia ancora oggi giocare tanto che ha visto un eccezionale seguito come Phantom Hourglass per 3DS.

The Simpsons Hit & Run – I migliori giochi per GameCube: retrogaming di livello

I personaggi creati dal mitico Matt Groening, autore anche di Futurama e Disincanto, non hanno certo bisogno di presentazioni e sono un punto di riferimento per molte persone anche se le ultime stagioni hanno fatto storcere un po’ il naso ai fan più fedeli. Ad ogni modo, perché non tornare a Springfield per sapere cosa sta succedendo vista l’invasione di vespe robot, telecamere e furgoni neri? Esplorate la famosa cittadina partendo dal 742 di Evergreen Terrace per scoprirlo!

Super Mario Sunshine – I migliori giochi per GameCube: retrogaming di livello

Super Mario Sunshine è l’avventura che tutti i fan sognavano sin dai tempi del mitico Super Mario 64. Un titolo decisamente estivo e fresco, soprattutto grazie all’ausilio dello Splac 3000, ambientato nella serena Isola Delfinia. I nostri eroi sono giunti lì per una bella vacanza, ma indovinate un po’ chi è tornato a rompere le uova nel paniere?

Star Wars Rogue Squadron II: Rogue Leader – I migliori giochi per GameCube: retrogaming di livello

La galassia di Guerre Stellari non ha mai smesso di appassionare i fan e, tra giochi di ruolo, platform, gestionali, strategici, sparatutto e così via, cosa c’era di più bello dopo l’uso della Forza e dei combattimenti con la spada laser? Ma naturalmente pilotare le tante astronavi ripercorrendo le migliori battaglie di sempre! Dopo l’esordio su Nintendo 64, ecco a voi un super seguito da recuperare.

Super Smash Bros. Melee – I migliori giochi per GameCube: retrogaming di livello

Dopo il primo capitolo uscito per Nintendo 64, realizzato relativamente in economia, Masahiro Sakurai decide di riportare il suo picchiaduro sulla nuova console Nintendo con uno stile del tutto rinnovato. Si tratta infatti del titolo base dal quale si svilupperanno i seguiti poiché verranno introdotti sempre più trofei, sfide, personaggi sbloccabili, nuovi sfidanti, la possibilità di giocare in rete e tanto altro ancora che lo rende uno dei titoli più amati della serie. Inoltre pare che sia uno dei giochi più venduto per il celebre cubo con più di 7 milioni di copie vendute in tutto il mondo!

Super Monkey Ball – I migliori giochi per GameCube: retrogaming di livello

Praticamente il gioco preferito dai chirurghi, viene usato come “esercizio” per la fermezza delle mani e la precisione che saranno cruciali in sala operatoria, sviluppato da Amusement Vision (famosi per la serie di Yakuza e per il recente Lost Judgment) e pubblicato da SEGA. Si tratta di un party game in cui bisognerà controllare una simpatica scimmietta all’interno di una sfera trasparente e vedersela con percorsi tortuosi e davvero impegnativi. Siete pronti a raccogliere la sfida?

Mario Kart: Double Dash!! – I migliori giochi per GameCube: retrogaming di livello

Dopo i primi capitoli usciti per lo SNES ed il Nintendone come poteva mancare un titolo realizzato appositamente per la nuova console della Grande N? La novità principale introdotta da Double Dash, e poi più vista nei seguiti, è stato il guidare assieme ad un altro pilota switchando sul proprio kart e destreggiandosi così con i potenziamenti disposti sul percorso. Inoltre non mancavano le citazioni al nuovo parco titoli del cubo viola!

Rayman 3: Hoodlum Havoc – I migliori giochi per GameCube: retrogaming di livello

Non ha né braccia né gambe, vola grazie alle sue orecchie, libera Lum, ma quando c’è da menar le mani non è secondo a nessuno! In questo terzo appuntamento Rayman, stavolta non diretto da Michel Ancel, dovrà vedersela con André ed il suo folle piano per dominare il mondo. André è un Lum oscuro e vuole convertire tutta l’energia di quelli buoni in negativa e quindi sarà compito del nostro eroe impedirglielo assieme agli amici di sempre, a nuove mosse ed a folli alleati pronti a rompere la quarta parete.

Mario Golf: Toadstool Tour – I migliori giochi per GameCube: retrogaming di livello

Dopo ore di corse, sparatorie, avventure, salti e giravolte che cosa c’è di meglio di un po’ di sano golf per rilassarsi un po’ e darsi anche una leggera aria sofisticata? Dopo i primi esperimenti su NES e Nintendo 64, patria del primo Mario Golf, il brand ritorna alla luce con nuovi personaggi, buche, campionati e modalità di gioco. Sempre pieno di colori e di divertimento, questo titolo vi potrebbe comunque dare del filo da torcere ancora oggi quindi fate attenzione a quando scegliete il vostro personaggio!

Tirando le fila e spegnendo la console (per il momento)

In conclusione questi erano alcuni dei migliori giochi usciti per il GameCube, considerabili comunque come retrogaming, fa strano pensare che ormai abbiano già passato la maggiore età e che risultino ancora oggi così freschi ed interessanti. A questo punto sarebbe opportuno aspettarsi una versione in miniatura per questa console, come per NES e SNES, ma sembra che Switch si stia già adoperando in tal senso, quindi possiamo dire di essere quasi a posto? Forse sì forse no, perché un bel cubo così farebbe comunque la sua porca figura accanto alla televisione!

Ad ogni modo, se anche voi volete recuperare i capitoli più vecchi delle maggiori saghe videoludiche al miglior prezzo di sempre, allora cliccate qui, mentre, per rimanere sempre aggiornati su tutto ciò che succede nel mondo dei videogiochi di ieri e di oggi, noi vi aspettiamo sempre qui su tuttoteK!