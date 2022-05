Da non perdere!

(in offerta su amazon.it)

Per rimanere sempre aggiornati sul mondo delle serie tv continuate a seguirci qui !

E voi quali serie tv preferite? Fatecelo sapere in un commento!

I titoli che comunque hanno superato il 10% sul totale sono: Breaking Bad, Game of Thrones, La Casa di Carta, Star Trek, a conferma dell’ampio interesse degli utenti nei confronti di contenuti anche non necessariamente mainstream.

Sembra che i generi più seguiti siano crime e Sci-fi , con un terzo posto a pari merito per i comedy e i fantasy . Ovviamente molto seguiti sono anche i drama e i medical , che vengono preferiti in maggioranza dalla popolazione femminile.

Tutto ciò evidenzia quanto le serie TV siano entrate appieno nelle vite degli italiani, accompagnandoli in ogni spostamento.

La tendenza è quella di utilizzare device diversi per seguire le gesta dei propri eroi preferiti. Infatti pare che il supporto cambi in base al contesto della giornata .

Di pari passo al consumo delle serie TV è quello di cibo, e non si intende solo snack dolci o salati che siano. Infatti quasi la metà del campione preso in esame è solito consumare i pasti principali guardando le serie tv .

Pare che gli italiani dedichino in media 12 ore a settimana a questo passatempo.

Serially , la prima piattaforma streaming italiana gratuita dedicata a serie TV internazionali inedite in Italia, ha condotto un’indagine volta a scoprire le abitudini dei propri utenti , scopriamole insieme.

Da qualche anno a questa parte le serie tv sono diventate parte integrante della quotidianità globale , e anche gli italiani non si sono rivelati immuni al loro fascino.

Quali sono i gusti e le abitudini degli italiani in quanto a serie tv? Serially ha condotto un’indagine sulle abitudini dei propri utenti…

Rosy Talarico

Appassionata di cinema e serie televisive fin da quando ciò era ritenuto un "passatempo da sfigati", Rosy scrive per passione e per cercare di riportare in auge la critica positiva dei prodotti audiovisivi.