PlayStation Plus Extra e Premium: ecco i giochi in arrivo a gennaio!

Sony ha svelato con quali giochi si amplierà il già vasto catalogo a disposizione degli abbonati al servizio PlayStation Plus Extra e Premium nel mese di gennaio: scopriamoli insieme, in questo articolo dedicato

Siamo nell’era dei servizi, e di questo ormi ci siamo ben che accorti. L’Xbox Game Pass di Microsoft sembra andare ancora piuttosto bene, e l’accoglienza al nuovo concetto di “PlayStation Plus” avanzato la scorsa estate da Sony sembra aver accattivato non solo gli irriducibili fan. Gli abbonati al servizio Extra, oltre ad avere i due o tre giochi mensili gratuiti disponibili con il livello Essential, hanno anche a disposizione un vasto catalogo di titoli che entrano ed escono proprio come funziona per il Game Pass di Microsoft. E recentemente Sony ha svelato quelli che si aggiungeranno al servizio nel mese di gennaio.

Fra tutti spiccano inevitabilmente Back 4 Blood (PS4 e PS5), Dragon Ball FighterZ (PS4) e Devil May Cry 5: Special Edition (PS5). Ci sono anche novità per gli abbonati all’ultimo livello del servizio, il Premium, che vedranno aggiungersi al loro catalogo Retro tre videogiochi piuttosto interessanti: Syphon Filter 3, Star Wars Demolition e Hot Shots Golf 2, tutti usciti originariamente sulla storica PlayStation. Vi ricordiamo invece che i titoli disponibili per il servizio Essential sono Star Wars: Jedi Fallen Order, Axiom Verge 2 e Fallout 76.

PlayStation Plus Game Catalog lineup for January includes:

➕ Back 4 Blood

➕ Devil May Cry 5: Special Edition

➕ Life is Strange: Before the Storm

➕ Jett: The Far Shore

…and many more. The full lineup: https://t.co/wwAriqe7SO pic.twitter.com/rb8pvqgj5g

