PS5: in arrivo lo streaming per i giochi next-gen con l’update 7.0?

Stando ad un rumor iniziato a circolare in rete le scorse ore, Sony introdurrà il cloud streaming anche per i giochi PS5 col prossimo aggiornamento firmware: scopriamo insieme tutti i dettagli

PlayStation 5 continua ad essere un successo commerciale incredibile, specialmente considerando le scarse quantità di hardware che si sono trovate in circolazione fino a poco fa (“la crisi è finita!”, forse). Un successo che Sony continua a supportare con aggiornamenti firmware frequenti e sostanziosi, ed il prossimo sembra davvero essere interessante. Dopo aver annunciato, lo scorso anno, una partnership con Discord, infatti, sembra proprio che con il prossimo update 7.0 (previsto per l’8 marzo prossimo, ma non ancora confermato da fonti ufficiali) l’integrazione con una delle voice chat più utilizzate nel mondo del gaming sarà ufficialmente completata. Ma non solo.

Stando ad alcune fonti che avrebbero conferito con il giornalista Tom Henderson, famoso insider, col prossimo aggiornamento Sony avrebbe intenzione di introdurre il cloud streaming anche per i titoli sviluppati esclusivamente next-gen. Attualmente, gli abbonati al servizio PlayStation Plus Premium (a proposito, qui trovate le aggiunte ai cataloghi del mese di gennaio!) hanno a disposizione un servizio di streaming in cloud per i giochi delle ere PS1, PS2, PS3 e PSP, con alcune restrizioni in diversi paesi. Inoltre, considerando anche il fatto che Microsoft sta molto spingendo per lo streaming in cloud su Xbox Series X | S… è alquanto probabile che anche Sony ci stia puntando.

Con l’update 7.0 Sony introdurrà il supporto al cloud streaming dei giochi PS5? Forse…

A quanto pare, questo nuovo servizio sarà disponibile soltanto per gli abbonati al PlayStation Plus Premium e, stando sempre ad Henderson, nel corso di febbraio sarà disponibile una versione beta pubblica per l’update. I beta-tester, però, a quanto pare non avranno accesso all’implementazione completa di Discord, che dovrà attendere l’arrivo ufficiale dell’update. Stiamo a vedere!

E a voi interesserebbe giocare in cloud streaming i giochi next-gen di PS5? Ma soprattutto: avreste la connessione adatta a farlo? Fatecelo sapere qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!