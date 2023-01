Skull and Bones: nuovo posticipo e cancellazione di tre titoli Ubisoft

Le vacche magre sono andate all’arrembaggio di Ubisoft: le poche vendite hanno condannato tre giochi e (ri-)posticipato Skull and Bones

Si sa che Ubisoft non se la sta passando alla grande, e lo stesso vale anche per i fan in attesa di Skull and Bones. Insieme ad Activision il publisher è finito nel pieno di una bufera mediatica per il controverso ambiente di ufficio, nonché per i suoi recenti posticipi e una lista di progetti cancellati che, purtroppo, sta per farsi più lunga. L’insider Stephen Totilo non ha edulcorato alcunché nel suo ultimo rapporto per conto di Axios. L’editore videoludico transalpino sta affrontando vendite “più lente del previsto”, al punto tale da essere “colto alla sprovvista” dai risultati. E visto l’andazzo dell’industria videoludica negli ultimi anni, la risposta più sensata è la ritirata.

Panico a sud della Manica: Ubisoft posticipa Skulls and Bones, e non solo

Il piano di Ubisoft è quello di ridurre i costi di 200 milioni di dollari, con tanto di “cessione degli assetti non essenziali”. In tutto questo, i posticipi di Skull and Bones intendono accavallarsi ulteriormente. Il gioco, già reo di anni ed anni di ritardi, può solo sperare in una “imminente fase beta”, con un periodo di uscita previsto intorno a “inizio 2023-2024”. A questo punto, possiamo solo supporre che le date siano da intendersi come anni fiscali, che come sappiamo sono soliti iniziare e concludersi all’inizio di aprile. Lasciamo agli anglofoni tra voi la consultazione del tweet di Totilo.

Uhh…. Skull & Bones delayed again, it seems. Ubisoft mentions “upcoming beta phase,” adding “Skull and Bones will now be released early 2023-24.” — Stephen Totilo (@stephentotilo) January 11, 2023

Il titolo piratesco era previsto per un’uscita lo scorso novembre prima di un posticipo al 10 marzo. Lo sviluppo del gioco è particolarmente travagliato, e lo è stato per anni nonostante un budget apparente di 100 milioni di dollari. E queste cifre riguardano l’estate di due anni fa; ora le spese potrebbero essere aumentate ulteriormente. Non è un bel periodo nemmeno per i giochi appena usciti, visti i commenti di Ubisoft sui risultati incassati da Mario + Rabbids: Sparks of Hope. Il gioco ha venduto “meno delle aspettative”; che sia da imputare alle aspettative astronomiche di Ubisoft al day one o alla concorrenza brutale nonostante i pregi del gioco (in un genere di nicchia), poi, resta da vedere.

