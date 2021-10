Netflix: “Per ora iniziamo piano con i videogiochi”

Netflix, in occasione di un incontro con gli investitori, ha parlato della sua strategia di espansione nel mercato dei videogiochi

Sulla scia dell’acquisizione del suo primo studio di videogiochi, Netflix ha riferito agli investitori che non ha intenzione di fare spese folli in ulteriori acquisizioni, per il momento. Il gigante dello streaming ha annunciato a luglio che si stava espandendo nel mercato videoludico e che aveva nominato l’ex dirigente di Electronic Arts e Facebook Mike Verdu per guidare questa nuova divisione. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Netflix: “Siamo entusiasti dei videogiochi di Night School”

Alla fine di settembre, in linea con la strategia di mercato “espansionistica” nel settore videogiochi, Netflix ha acquisito Night School Studio, lo sviluppatore dietro l’acclamato Oxenfree. Durante una chiamata sugli utili questa settimana, il co-CEO del colosso delle serie TV, Wilmot Reed Hastings, ha chiesto ai colleghi come avrebbero fissato le aspettative “in termini di future acquisizioni”.

“Ancora una volta, è qualcosa che sarà opportunistico e occasionale”, ha risposto il direttore operativo Gregory Peters. “Quindi, direi di non aspettarvi di vederci dilapidare in acquisti folli o qualcosa del genere. Questo sarà uno degli strumenti che utilizzeremo e lo utilizzeremo in modo opportunistico quando troveremo una grande opportunità là fuori”.

Spencer Wang, vicepresidente finanziario della società, ha aggiunto:

Si può affermare, in base al nostro track record, che siamo abbastanza selettivi quando si tratta di fusioni e acquisizioni. Ma come ha detto Greg, quando si presenta un’opportunità in cui ci sentiamo allineati con l’azienda, penso che sia un’opportunità che coglieremo. Ma ancora una volta, non è niente di più di questo.

Peters ha anche commentato la decisione di acquistare Night School, che sta attualmente lavorando a Oxenfree II: Lost Signals per il rilascio su Switch, PS4, PS5 e PC nel 2022:

Siamo incredibilmente entusiasti di quel team in particolare perché, in realtà, il nucleo di ciò che hanno fatto è cercare di esplorare la storia e la narrativa essenzialmente come la meccanica di gioco centrale. E pensiamo che si adatti davvero, davvero bene a ciò che vogliamo fare dal nostro punto di vista. Quindi è stato fantastico coinvolgerli e coinvolgerli e ascoltare i loro pensieri e idee. E mi aspetto che questa sarà una proficua partnership negli anni a venire.

