PS Plus: confermati i primi giochi gratis di marzo 2024

Sport, arti marziali, corse e vicini: ecco la line-up iniziale di marzo 2024 con i primi giochi gratis per la primavera di PS Plus

Quanto riportato nel tweet qui sotto come rumor è stato confermato: sappiamo quali sono i primi giochi gratis che gli iscritti a PS Plus potranno aspettarsi a partire dal 5 marzo 2024. Si parte forte con Sifu, il beat-em-up in cui un lottatore vendica la morte del padre a colpi di kung fu. Ci sono elementi da roguelike, come ad esempio il ciclo di sconfitta e rinascita, mentre il nostro personaggio continua a invecchiare. Parlando di cose che invecchiano bene, abbiamo la possibilità di scaricare l’espansione The Witch Queen per lo sparatutto di Bungie Destiny 2. Sebbene quest’ultimo sia un free-to-play, normalmente il DLC viene a costare trenta cucuzze. Non stavolta, però; non per gli abbonati.

Sifu is Free With PlayStation Plus Essential in March 2024 – Rumor https://t.co/29XAykIBGX pic.twitter.com/ghvJTBBnDk — GamingBolt (@GamingBoltTweet) February 28, 2024

I primi di marzo: i giochi gratis di PS Plus sono il vero disgelo del 2024

Proseguendo, EA Sports F1 23 è il titolo di formula uno in cui gli iscritti a PS Plus dovranno tagliare il traguardo per primi, nonché il terzo tra i primi giochi gratis di marzo 2024. A seguire, l’ultimo del quartetto: Hello Neighbor 2, dal team di sviluppo Eerie Guest e dall’editore tinyBuild. La premessa è la stessa del primo episodio: intrufolarsi nella casa del vicino e carpirne gli oscuri segreti. Tutti e quattro i titoli sono disponibili sia su PS4 che su PS5. Inoltre, è disponibile per gli abbonati anche un bundle di elementi cosmetici per il free-to-play The Finals, comprensivo di due skin e dodici coperture per armi, stando a Sony. Le offerte per il mese entrante saranno valide fino al primo di aprile, mentre gli iscritti hanno tempo fino a martedì prossimo per giocare con la line-up di febbraio.

