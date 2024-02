Samsung Galaxy S23: prezzo scontato di oltre 200 euro con SChange MediaWorld

Grazie alla promozione SChange di MediaWorld, il prezzo di Samsung Galaxy S23 può essere scontato di oltre 200 euro grazie alla super-valutazione dell’usato

Grazie a questa bella iniziativa di MediaWorld, Samsung Galaxy S23 può essere acquistato ad un prezzo davvero conveniente, con uno sconto di almeno 200 euro! Basterà portare il nostro vecchio smartphone che verrà valutato e il suo valore aggiunto ai 200 euro della promozione SChange. Oltre a farci risparmiare dei bei soldini, permette anche di riciclare anche i vecchi dispositivi in modo da non gettarli nella spazzatura o dimenticarli in un cassetto.

Samsung Galaxy S23: prezzo super-scontato con SChange MediaWorld

La serie Samsung Galaxy S23 rappresentava lo smartphone di punta della casa coreana nel 2023, prima della recentissima uscita della serie S24. Il cuore pulsante del dispositivo è la piattaforma mobile Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, una versione appositamente ottimizzata per gli smartphone di Samsung. Grazie a questa innovazione, i giocatori possono immergersi in mondi virtuali con una grafica fluida, frame rate stabili e consumi energetici ridotti.

Il display Dynamic AMOLED 2X da 6,1 pollici con frequenza di aggiornamento adattiva a 120Hz regala immagini nitide e colori vibranti, mentre la batteria da 3900 mAh con supporto alla ricarica rapida garantisce una lunga autonomia. Il sistema di fotocamere posteriori triple, con un sensore principale da 50MP e stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), permette di catturare foto e video di altissima qualità. Il software Android 13 con interfaccia utente One UI 5.1 offre un’esperienza utente intuitiva e personalizzabile, mentre la certificazione IP68 garantisce resistenza ad acqua e polvere. Il design elegante e raffinato, disponibile in quattro colorazioni, completa il quadro di un dispositivo che rappresenta il top di gamma per gli amanti della tecnologia e dello stile.

La promozione

Con la promozione SChange di MediaWorld, il prezzo di Samsung Galaxy S23 può abbassarsi di 200 euro e oltre! Come già detto in apertura, lo sconto sarà proporzionale alla valutazione del vostro vecchio smartphone, fermo restando che si parte da una super-valutazione di almeno 100 euro!

Questa offerta è valida sia in negozio che online fino al 29 febbraio 2024. Per effettuare un acquisto online e beneficiare del servizio di valutazione usato come metodo di pagamento, al momento del checkout, è necessario selezionare l’opzione “Ritiro in Negozio” e scegliere “Pagamento al Ritiro in Negozio“. Inoltre, sia il pagamento del nuovo dispositivo che la permuta del dispositivo usato devono essere completati entro il periodo di validità della promozione.