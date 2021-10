Vediamo insieme, in questa veloce guida, la lista trofei completa di Riders Republic, il nuovo titolo di Ubisoft dedicato agli sport estremi in uscita il prossimo 28 ottobre su tutte le piattaforme

Dalle ceneri di quello che fu Steep, gli stessi sviluppatori, i ragazzi di Ubisoft Annecy, stanno per immettere ufficialmente nel mercato Riders Republic, il nuovo titolo dedicato agli sport estremi. Attualmente potete anche provarlo gratuitamente, quindi vi consigliamo di gettarvi nella mischia e provarlo prima ancora della sua uscita, prevista per la prossima settimana, il 28 ottobre, su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X | S e Google Stadia. Noi vi abbiamo già dato le nostre prime impressioni basate sulla prova della beta, che ha avuto luogo quest’estate, in una corposa anteprima che potete trovare cliccando qui. Oggi, per tutti gli amanti della caccia ai trofei, ci occupiamo di ben altro!

Prima di iniziare

La lista trofei completa di Riders Republic consta di 35 statuette totali, di cui 15 di bronzo, 15 d’argento, 4 d’oro e l’immancabile trofeo di platino. Vista la natura puramente sportiva e competitiva del titolo, potete procedere tranquillamente con la lettura senza alcuna paura di poter incappare in spoiler. Vi ricordiamo comunque che le descrizioni dei trofei sono esclusivamente quelle ufficiali date dagli sviluppatori. Detto questo, iniziamo!

I trofei di bronzo | Riders Republic: ecco la lista trofei completa!

Iniziamo subito con i trofei di bronzo:

Talmente folle… : Completa una sfida settimanale Shackdaddy Bandits.

: Completa una sfida settimanale Shackdaddy Bandits. …Vidi… : Scopri 15 attrazioni.

: Scopri 15 attrazioni. Star emergente : Aggiungi un nuovo sponsor.

: Aggiungi un nuovo sponsor. Da record : Atterra con successo dopo una combo di trick del valore di 75.000 punti o più.

: Atterra con successo dopo una combo di trick del valore di 75.000 punti o più. Un caldo benvenuto a Riders Ridge : Ottieni 11 Stelle per sbloccare Riders Ridge.

: Ottieni 11 Stelle per sbloccare Riders Ridge. Loopdeloop : Atterra perfettamente dopo un doppio Back Flip almeno 50 volte. Atterraggio trick: manuale.

: Atterra perfettamente dopo un doppio Back Flip almeno 50 volte. Atterraggio trick: manuale. È nata una stella : Ottieni 250 Stelle.

: Ottieni 250 Stelle. Collezionista : Ottieni 25 attrezzature diverse.

: Ottieni 25 attrezzature diverse. Si vive una volta sola : Completa 100 eventi senza mai riavvolgere.

: Completa 100 eventi senza mai riavvolgere. Liscio come l’olio : Atterra perfettamente dopo uno spin 1080 (o superiore). Atterraggio trick: manuale.

: Atterra perfettamente dopo uno spin 1080 (o superiore). Atterraggio trick: manuale. Aspirante Shackdaddy : Completa 50 eventi usando Bizzarrie.

: Completa 50 eventi usando Bizzarrie. …Che potrebbe funzionare : Completa 10 sfide settimanali Shackdaddy Bandits.

: Completa 10 sfide settimanali Shackdaddy Bandits. …Ma i nemici ancora di più : Completa 50 sessioni Tutti contro tutti.

: Completa 50 sessioni Tutti contro tutti. Scalata al successo : Raggiungi il Livello settimanale 2 nella competizione multigiocatore.

: Raggiungi il Livello settimanale 2 nella competizione multigiocatore. Veni…: Trova 200 attrazioni, cimeli o oggetti da collezione.

I trofei d’argento | Riders Republic: ecco la lista trofei completa!

Continuiamo con i trofei d’argento:

Spazzaneve : In solitaria, piazzati 1° in 8 Big Event delle carriere su neve.

: In solitaria, piazzati 1° in 8 Big Event delle carriere su neve. Velo-città massima : In solitaria, piazzati 1° in 8 Big Event delle carriere di bicicletta.

: In solitaria, piazzati 1° in 8 Big Event delle carriere di bicicletta. Volere volare : In solitaria, piazzati 1° in 4 Big Event della carriera di volo.

: In solitaria, piazzati 1° in 4 Big Event della carriera di volo. X Boss : In solitaria, completa il Boss Event di trick su neve.

: In solitaria, completa il Boss Event di trick su neve. Discese a tutta manetta : In solitaria, completa il Boss Event di gare su neve.

: In solitaria, completa il Boss Event di gare su neve. Trick senza confini : In solitaria, completa il Boss Event della carriera di trick su bicicletta.

: In solitaria, completa il Boss Event della carriera di trick su bicicletta. Velocità limite : In solitaria, completa il Boss Event della carriera di gare di bicicletta.

: In solitaria, completa il Boss Event della carriera di gare di bicicletta. Asso dell’aria : In solitaria, completa il Boss Event della carriera di volo.

: In solitaria, completa il Boss Event della carriera di volo. Dipendente del mese : Completa 100 contratti sponsor.

: Completa 100 contratti sponsor. Lascia il segno : Conquista 100 moduli in Trick Battle.

: Conquista 100 moduli in Trick Battle. Piede d’oro : Ottieni 5.000.000 punti con la tavola monopiede.

: Ottieni 5.000.000 punti con la tavola monopiede. Tieniti stretti gli amici… : Completa 10 eventi in modalità PvP.

: Completa 10 eventi in modalità PvP. Accesso illimitato : Completa 100 eventi diversi.

: Completa 100 eventi diversi. Costruiscilo e verranno : Completa 50 eventi UGC.

: Completa 50 eventi UGC. Non fatelo a casa: Completa 20 acrobazie.

I trofei d’oro e il trofeo di platino | Riders Republic: ecco la lista trofei completa!

Qui di seguito trovate i quattro trofei d’oro:

Flashmob : Completa 50 gare di massa.

: Completa 50 gare di massa. TI METTE LE AAALI : Un caldo benvenuto nella famiglia Red Bull! Completa un contratto sponsor per Red Bull.

: Un caldo benvenuto nella famiglia Red Bull! Completa un contratto sponsor per Red Bull. E mettici la firma : Conquista 30 aree in Trick Battle.

: Conquista 30 aree in Trick Battle. …Vici: In solitaria, piazzati 1° all’Invitational.

Infine, scopriamo il titolo del trofeo di platino di Riders Republic:

Sono il re del mondo: Ottieni tutti gli altri trofei.

Buon divertimento!

