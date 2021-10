Rumor: Nintendo Switch 2 si farà al posto della versione PRO?

Nelle scorse ore, è trapelato in rete un nuovo rumor proveniente da un insider di Nintendo piuttosto conosciuto che ha svelato numerosi dettagli su un probabile Nintendo Switch 2

Si è parlato così tanto a lungo di una versione Pro di Nintendo Switch che, una volta svelato ufficialmente il modello OLED, molti appassionati di tecnologia si sono spenti e sono rimasti quasi delusi. Questo perché il nuovo modello dell’ibrida Nintendo, uscito in contemporanea con Metroid Dread, al netto di tutte le speculazioni ha migliorato lo schermo handheld ed alcuni dettagli, ma ha lasciato l’hardware interno praticamente identico a quello del primo modello (e di Switch Lite, ovviamente). Nintendo ha anche recentemente dichiarato di non avere piani definiti per Nintendo Switch oltre al modello OLED, quindi le voci su un suo possibile potenziamento hardware si sono andate via via spegnendo. Fino a poche ore fa.

Un noto insider di Nintendo, NateDreak, ha divulgato un video tramite ResetEra in cui, effettivamente, non parla di un nuovo modello di Nintendo Switch, ma direttamente del suo successore. Stando alle parole dell’insider, infatti, lo sviluppo di una versione Pro di Switch è stata a un certo punto interrotta e dirottata verso la creazione si Switch 2, un diretto successore al primo modello ormai uscito nel lontano 2017.

Nintendo Switch 2 si farà davvero?

Stando alle parole di NateDrake, Switch 2 supporterà il 4K via DLSS (caratteristica che moltissimi report riguardanti l’ipotetico switch Pro avevano già confermato) e che i kit di sviluppo sono già stati mandati ai team di maggior spessore verso la fine del 2020, mentre i più “piccoli” lo riceveranno a breve. Ci sarebbero anche numerosi giochi in sviluppo, sia esclusive sia porting di titoli Xbox o PlayStation, e il periodo di uscita dovrebbe essere fine 2022 o inizio 2023. Infine, al momento attuale Switch 2 non sarebbe retrocompatibile con il primo modello, elemento che ci fa già ben capire che ci sono differenze sostanziali a livello di hardware, ma al contempo la grande N sta già lavorando per fare in modo che la retrocompatibilità sia presente.

Ovviamente, vi preghiamo di prendere questo rumor riguardante Nintendo Switch 2 come tutti quelli sulla versione Pro: con pinze grosse come palazzi. Fateci sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!