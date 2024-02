ASUS Republic of Gamers annuncia ROG Falchion RX Low Profile

ASUS Republic of Gamers ha annunciato nelle ultime ore l’arrivo della nuova tastiera gaming ROG Falchion RX Low Profile

Questa tastiera gaming al 65% a basso profilo incorpora magistralmente i tasti freccia e di navigazione ed un pannello interattivo touch in una cornice al 60%. Il design compatto e sottile con i tasti freccia e di navigazione incredibilmente incastonata in un telaio al 60% dal profilo di appena 26,5 mm. Presenti nuovi swtich ottici prelubrificati ROG RX Red a basso profilo dotati di illuminazione centrale che garantiscono una pressione dei tasti senza oscillazioni con un ritardo di rimbalzo prossimo allo zero.

Infine, presente il pulsante multifunzione ed il pannello a sfioramento interattivo. Per un accesso pratico e immediato alla riproduzione/pausa dei contenuti multimediali e alla regolazione del volume e dell’illuminazione della tastiera. Infine, connettività tri-mode per collegarsi tramite Bluetooth® (fino a tre dispositivi contemporaneamente), tecnologia wireless ROG SpeedNova a 2,4 GHz o USB cablato.

Dettagli della nuova tastiera gaming ROG Falchion RX Low Profile

ASUS Republic of Gamers (ROG) ha annunciato che la tastiera gaming ROG Falchion RX Low Profile è ora disponibile in Italia. Presentata durante il CES 2024 e insignita del CES Innovation Award 2024, questa tastiera ha un formato al 65% con un profilo estremamente sottile di soli 26,5 mm. Un aspetto distintivo della Falchion RX Low Profile è l’integrazione dei tasti freccia e di navigazione in una cornice compatta; mantenendo comunque un design paragonabile a una tastiera con layout al 60%.

La tastiera è dotata degli innovativi switch ottici prelubrificati ROG RX Red Low-profile. Questi offrono una risposta immediata e precisa con una pressione costante dei tasti e un ritardo di rimbalzo prossimo allo zero. Le caratteristiche includono un pulsante multifunzione e un pannello interattivo a sfioramento per regolare intuitivamente il volume, la riproduzione dei contenuti multimediali e l’illuminazione della tastiera.

È possibile personalizzare questi comandi tramite il software Armoury Crate. La tastiera offre connettività tri-mode, consentendo di collegare fino a tre dispositivi contemporaneamente tramite Bluetooth, utilizzare la tecnologia wireless ROG SpeedNova a 2,4 GHz per una latenza minima o connettersi tramite USB cablata. Il ROG Omni Receiver consente di collegare più dispositivi ROG supportati con un unico ricevitore USB, liberando una porta USB sul PC. La Falchion RX Low Profile include anche due strati di schiuma siliconica per eliminare l’eco durante la digitazione.

Nuovo design

La tastiera presenta un design compatto e sottile, mantenendo il layout al 65% per offrire spazio sufficiente per i movimenti del mouse durante il gioco. Realizzata in elegante alluminio, la Falchion RX Low Profile è dotata di tasti prelubrificati e offre una pressione costante dei tasti senza oscillazioni, grazie ai nuovi switch ROG RX Low-profile. La tastiera supporta MacOS e include un selettore per passare facilmente dalla modalità Windows a quella Mac. La compatibilità con Aura Sync consente di sincronizzare l’illuminazione della tastiera con il resto del setup e offre una vasta gamma di colori ed effetti dinamici.

La tastiera ROG Falchion RX Low Profile è disponibile sull’eShop ASUS, presso gli ASUS Gold Store e i principali Partner commerciali ASUS al prezzo consigliato di 189,99 € IVA inclusa.

E voi? Cosa ne pensate di questa nuova tastiera gaming ASUS ROG Falchion RX Low Profile? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).