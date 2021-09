Netflix: acquisita Night School, studio di videogiochi indie come Oxenfree

Emerge da poche ore la notizia della prima casa di sviluppo di videogiochi acquisita da Netflix: si tratta di Night School, studio creatore di Oxenfree

Per Netflix è giunto il momento di fare un passo successivo: l’azienda ha da poco ottenuto ufficialmente la proprietà di Night School, team di sviluppo di giochi indie che si è fatto conoscere soprattutto grazie alle particolari strutture che caratterizzano la narrazione ed il gameplay dei loro videogiochi, come ad esempio Oxenfree.

Netflix guarda al mercato dei videogiochi con l’acquisizione di Night School, i creatori di Oxenfree

Da tempo si stava mirando ad un’espansione nel mercato videoludico, seguendo a ruota le gesta di Amazon con la creazione di Amazon Luna. Adesso, Netflix ha iniziato ad aggregare i primi giochi sviluppati, ponendo come punto fermo una fruizione gratuita e senza pubblicità, per gli utenti iscritti al servizio della piattaforma. L’azienda aveva già prodotto giochi tratti dalle serie più note create negli anni, come Stranger Things 1984 e Bandersnatch; la possibilità di giocare attraverso Netflix era stata già data agli utenti polacchi ad agosto, consentendo loro di accedere a due giochi. La novità fu annunciata mediante l’account polacco su Twitter:

Porozmawiajmy o grach na Netflix. Od dzisiaj użytkownicy w Polsce mogą wypróbować dwie gry mobilne na Androidzie: Stranger Things 1984 i Stranger Things 3. Jesteśmy na wczesnym etapie i mamy jeszcze dużo pracy do wykonania w nadchodzących miesiącach, ale to nasz pierwszy krok. pic.twitter.com/T2QlTH4xoY — Netflix Polska (@NetflixPL) August 26, 2021

Ad ogni modo, Night School sarà il primo vero studio sviluppatore di videogiochi ad entrare a far parte dell’ambiente Netflix, ponendo così la questione inerente ad Oxenfree e se rientrerà in futuro nelle esclusive della piattaforma. Il founder dello studio ha però rilasciato una dichiarazione, affermando come avranno comunque indipendenza nel reparto creativo, e che l’acquisizione di Netflix non influirà in alcun modo sullo sviluppo di Oxenfree II e dei prossimi giochi. Semplicemente, potranno contare sul supporto della piattaforma, con la quale sentono di condividere pienamente le visioni di diversità culturale ed ambizioni videoludiche.

Netflix si dice anche pronta ad aumentare la propria presenza nel mondo dei videogiochi, e quella di Night School e Oxenfree sarà solo una delle tante acquisizioni che attuerà da qui in avanti. Ricordiamo che Oxenfree II è previsto in uscita nel 2022 per tutte le piattaforme. Per rimanere aggiornati sulle novità inerenti il mondo dei videogiochi, continuate a seguirci su tuttoteK, e controllate Instant Gaming per trovare nuovi titoli ad un ottimo prezzo.