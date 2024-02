Battlefield: il prossimo capitolo in arrivo nel 2025 secondo un rumor

Non il sottotitolo, ma proprio l’anno di uscita: il 2025 potrebbe marcare il ritorno videoludico nel mondo dei vivi per Battlefield

Diremmo “chi non muore si rivede”, ma quanto avvenuto nel 2020 con Battlefield 2042 ci avrebbe portato a pensare a tutto fuorché all’eventualità di vedere un capitolo della serie nel 2025. L’editore Electronic Arts ha dovuto rivalutare significativamente la serie di sparatutto in prima persona, per poi adottare un modello di business che richiede più team di sviluppo. In altre parole, dunque, lo stesso che stiamo vedendo nell’ultimo periodo con i vari Call of Duty. I dettagli sul futuro della ex potenziale gallina dalle uova d’oro di EA scarseggiano, ma Tom Henderson di Insider Gaming ha fatto luce su alcuni dettagli. Nello specifico, potremmo non avere tra le mani solo un anno di uscita, ma addirittura il mese.

Next Battlefield is Targeting an October 2025 Launch – Rumour https://t.co/5Xz3qeRoCm pic.twitter.com/uCDLWCrX6i — GamingBolt (@GamingBoltTweet) February 28, 2024

L’autunno di Electronic Arts: le foglie cadenti del 2025 si fanno cremisi col piombo di Battlefield?

Stando al rapporto, come vedete dal tweet qui sopra, il prossimo Battlefield mira a un lancio nel mese di ottobre 2025. Internamente, è definito un “ritorno alle origini” per la serie. Come tale, il gioco avrà scontri multigiocatore da 64 giocatori, tornando al contempo al sistema di quattro classi dei titoli precedenti. Le meccaniche di distruzione saranno altresì migliorate, almeno stando alle offerte di lavoro in merito. Si vocifera che il gioco sia ambientato tra il prossimo anno e il 2030, con “una forte enfasi narrativa sull’utilizzo bellico della tecnologia moderna”. Cosa comporti ciò per la campagna in gestazione presso Ridgeline Games, poi, resta da vedere. Non aiutano, in tal senso, le dimissioni del director Marcus Lehto. Henderson asserisce che il prossimo capitolo sia affiancato da un battle royale free-to-play ad opera di Ripple Effect Studios.

Ora sta a voi dirci la vostra: quanto attendibile sarà Henderson, stavolta? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.