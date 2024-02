Su Netflix i prodotti di qualità sono davvero molti, ma solo pochi rientrano tra quelli davvero memorabili e indimenticabili. Una serie da cui tutti dovrebbero prendere esempio è questo titolo di punta della piattaforma. Parliamo di Stranger Things e oggi scopriremo dove vedere questo capolavoro

Stranger Things è forse una delle migliori serie tv degli ultimi anni. Una di quelle serie sempre presente sulla bocca di tutti, che tutti si sentirebbero di consigliare a qualcuno che vuole vedere una nuova serie tv. I motivi per cui molti hanno amato questa serie sono svariati, anche noi ci sentiremmo di consigliarla a chiunque non l’abbia mai vista. Seppur tu non l’abbia mai vista, ne avrai sicuramente sentito parlare. D’altro canto i fratelli Duffer hanno fatto davvero un ottimo con questa serie e dovrebbe concludersi nel 2025 con la quinta stagione. Ora scopriamo insieme dove vedere Stranger Things, il capolavoro di Netflix!

Netflix | Stranger Things: dove vedere la serie di punta di Netflix

Stranger Things è una serie originale Netflix. La serie ripercorre molto le regole del gioco Dungeons & Dragons, il famoso gioco da tavolo a cui i nostri giovanissimi protagonisti giocano. Pare che le creature mostruose e demoniache che trovano all’interno del gioco si ritrovino nella realtà, nel cosiddetto sottosopra, una realtà parallela alla nostra. Le creature finirebbero nel nostro mondo attraverso un portale e le creature hanno iniziato a rapire e uccidere ogni tipo di civile, bambino, adolescente o adulto che sia. I giovani protagonisti Mike, Dustin, Lucas, Will, Nancy e Jonathan dovranno collaborare con lo sceriffo Jim Hopper per risolvere questo mistero e salvare il mondo da questa minaccia sovrannaturale, il tutto a suon di musica anni 80.

Come vedere Stranger Things su Netflix

Essendo una produzione originale Netflix, serve ovviamente un abbonamento alla piattaforma. Puoi scegliere il tuo piano di abbonamento recandoti sul sito ufficiale di Netflix. Ci sono tre piani: standard con pubblicità, al prezzo di 5,49 euro al mese, col quale puoi guardare i programmi con interruzioni pubblicitarie su un solo dispositivo e a bassa risoluzione. C’è poi lo standard senza interruzioni pubblicitarie, al prezzo di 12,99 euro al mese, col quale puoi guardare i programmi su due dispositivi in contemporanea e a risoluzione HD. Infine c’è il premium, al prezzo di 17,99 euro al mese, col quale puoi guardare i programmi su quattro dispositivi e a risoluzione Full HD.

Speriamo che la guida ti sia stata d'aiuto!

