Migliori esclusive PS5 da acquistare | Maggio 2021

Indecisi sul prossimo gioco da prendere? Vi diamo una mano noi con la nostra guida all’acquisto sulle migliori esclusive PS5

Siete in possesso di una PS5 e, dopo tanti titoli, non sapete cosa giocare. Se vi ritrovate in questa situazione proviamo a darvi una mano noi con qualche consiglio. All’interno di questa guida troverete un elenco di tutte le migliori esclusive PS5 disponibili fino ad ora. Ci teniamo a sottolineare che non è una classifica e i giochi sono distribuiti in ordine sparso. Si tratta di titoli molto diversi tra loro ed è impossibile paragonarli. Cercheremo di spaziare un po’ per catturare i gusti di tutti quanti. Mettetevi comodi allora e cerchiamo di scoprire quali sono i titoli che fanno al caso vostro.

Qualche consiglio per cominciare

Se avete acquistato da poco l’ultima console di casa Sony, vi ritroverete in una di queste condizioni: avete avuto una PS4 in casa, oppure no. Proprio a questi ultimi ci teniamo a dare un semplice consiglio, che si rivelerà però davvero fruttuoso. Se vi abbonerete al servizio PlayStation Plus avrete la possibilità di giocare una libreria dei migliori giochi mai usciti su PS4. Stiamo parlando della PlayStation Plus Collection e, a nostro avviso, è un must per chiunque stia approcciando al mondo delle console Sony per la prima volta.

La scorsa generazione ha saputo regalarci diversi titoli indimenticabili, impossibile non citare The Last of Us Parte 2, God of War oppure Horizon: Zero Dawn e molti altri che trovate nella nostra guida dedicata. Siamo speranzosi che anche su PS5 gli studi interni di Sony ci sorprenderanno con nuove grandi esclusive degne delle migliori presenti su PS4, che siano seguiti di saghe ormai iconiche oppure nuove proprietà intellettuali.

Nel caso in cui siate alla ricerca di continue novità proseguite con l’articolo. Anticipiamo che saranno presenti solamente i giochi già usciti e disponibili per l’acquisto immediato. Solo in questo modo è possibile fare una selezione per inserire i migliori. Di conseguenza i giochi annunciati, ma non ancora usciti, non saranno presenti nella lista per quanto possano essere attesi da tutto il pubblico.

Demon’s Souls – Migliori esclusive PS5 da acquistare

Cominciamo la lista con il pilastro della line-up di lancio di PS5. Demon’s Souls ha accompagnato l’uscita della nuova console, stupendo tutti per il suo comparto grafico mozzafiato. Si tratta del remake, dell’omonimo gioco uscito nel lontano 2010 in territorio europeo. Nonostante qualche meccanica è figlia del suo tempo, l’action RPG di Bluepoint Games è un titolo assolutamente da non perdere per nessun motivo.

Grazie a Demon’s Souls è cominciato il filone di quelli che chiamiamo oggi “soulslike”. Non è solamente un gioco difficile per il gusto di esserlo; le morti che inevitabilmente dovrete affrontare servono ad aumentare la vostra consapevolezza, fino ad un livello di abilità in cui vi sembrerà tutto alla vostra portata. Non dovete poi preoccuparvi troppo, perché grazie ai velocissimi caricamenti non perderete nemmeno un secondo prima di ricominciare a giocare. Rimboccatevi le maniche quindi e provate un’avventura che segnerà il vostro modo di videogiocare.

Spider-Man: Miles Morales – Migliori esclusive PS5 da acquistare

Una via di mezzo tra un seguito ed un DLC stand-alone del primo Spider-Man, ad opera di Insomniac Games. Se avete amato il primo capitolo non abbiamo nulla da dirvi, potete comprare a scatola chiusa questo capitolo e ne rimarrete soddisfatti. Per gli altri, si tratta di un open world in cui vestirete i panni del “sostituto Spider-Man” Miles Morales. Destreggiarsi tra i grattacieli di Manhattan è un piacere grazie all’ottimo lavoro svolto dalla software house in tal senso.

Inoltre il combat system, per quanto semplice, è davvero appagante e vi permetterà di eseguire spettacolari combo acrobatiche. Non mancano poi attività secondarie e oggetti collezionabili da raccogliere. Il gioco è disponibile anche su PS4, ma su PS5 potrete scegliere tra due modalità grafiche. La prima fa girare il gioco a 4K e 60 fps, puntando tutto sulla fluidità, mentre la seconda gira in 4K e 30 fps, ma abilità il ray-tracing e altri effetti visivi.

Sackboy: Una Grande Avventura – Migliori esclusive PS5 da acquistare

Il pupazzo di pezza più famoso dei videogiochi ritorna con un titolo dedicato a lui. Dopo Little Big Planet, questa volta si cambia rotta e si abbandona la componente creativa per concentrarsi sul platforming. Siamo davanti ad un classico platform 3D, figlio dei capostipiti del genere risalenti alle generazioni PS1 e PS2. Tanti livelli e oggetti da raccogliere per il nostro Sackboy nella sua avventura per riportare la pace al Villaggio di Bandolo.

Sackboy: Una Grande Avventura può essere il gioco ideale per chi vuole divertirsi con un titolo di qualità, ma che può essere adatto anche ad un pubblico di più piccoli. A completare il tutto una modalità multiplayer cooperativa fino a 4 giocatori. L’immediatezza è massimizzata dalle nuove funzioni di PS5, che permettono di selezionare il livello che si vuole giocare direttamente all’interno del menu della console.

Buon divertimento!

Queste erano le migliori esclusive PS5 presenti fino ad ora sul mercato. Sony ha sempre puntato tantissimo sui suoi titoli esclusivi cercando di mantenere un livello qualitativo piuttosto elevato. Ci auguriamo che questa guida possa esservi stata utile per decidere il gioco che fa per voi oppure per darvi una infarinatura delle possibilità di PS5. Vi invitiamo a seguirci sulle pagine di tuttoteK, per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità dal mondo dei videogiochi e non solo!