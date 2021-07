Nacon Connect 2021: presentato il gameplay trailer di Steelrising, dagli sviluppatori di Greedfall

Il nuovo titolo Steelrising, sviluppato da Spiders (Greedfall, The Technomancer), è tornato a far parlare di sé dopo un anno dall’annuncio ufficiale, tramite un gameplay trailer mostrato durante il Nacon Connect 2021 che si è svolto nella giornata di ieri

Ieri si è svolto il Nacon Connect 2021, durante il quale abbiamo potuto vedere tanti diversi annunci. Tra questi, era presente anche Steelrising: annunciato ormai un anno fa, il titolo sviluppato da Spiders non si è fatto più sentire fino a ieri, quando è stato presentato il gameplay trailer ufficiale durante questo Nacon Connect 2021. Vediamo insieme di che cosa viene presentato in questo trailer.

Nacon Connect 2021: tutti i dettagli del gemaplay di Steelrising

Prima di partire, per chi non ne è al corrente, Steelrising è ambientato in una reinventata Parigi del XVIII secolo, nella quale veniamo buttati nei panni di Aegis, uno degli automi che fanno da guardia del corpo a Maria Antonietta, e incaricati di rintracciare il nostro creatore in un tentativo di fermare l’esercito di robot di Luigi XVI. Il reveal originale, come già detto, risale a un anno fa, mentre ora a seguito di un secondo trailer cinematografico pubblicato a giugno, lo sviluppatore ha fornito un primo sguardo al gameplay di Steelrising, concentrandosi principalmente sul combattimento in terza persona.

Nel trailer possiamo vedere Aegis affrontare svariati tipi di nemici, utilizzando tecniche e armi diverse. Secondo le dichiarazioni di Jehanne Rousseau, CEO di Spiders:

Aegis era stato originariamente creato per essere un ballerino, e non è stato progettato per il combattimento. Considerando che ogni avversario affrontato sarà una vera e propria macchina per uccidere, sconfiggerli non sarà facile. Si dovrà fare buon uso della propria grazie, pensare velocemente, stare sull’attenti e colpire al momento giusto per uscirne interi.

È stato inoltre affermato che lo stile di gioco sembrerà, almeno in superficie, simile a quello dei Souls. Inoltre, come visibile anche dal trailer di Steelrising presentato al Nacon Connect 2021, i giocatori potranno Aegis al proprio stile di gioco tramite un sistema di levelling flessibile e un’ampia gamma di armi tutte diverse le une dalle altre, ognuna con i propri punti di forza e di debolezza.

Come possiamo evincere dal trailer in questione, la finestra di lancio è prevista per giugno 2022. Se volete rimanere aggiornati su Steelrising e su tutti i titoli più importanti del momento, vi invitiamo a restare sintonizzati sulle pagine di tuttoteK. Se invece preferite comprare chiavi di gioco a prezzi scontati, potete farlo tramite il nostro link a Instant Gaming.