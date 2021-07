Nacon Connect 2021 – annunciato Robocop: Rogue City

Durante l’edizione 2021 del Nacon Connect è stato annunciato l’arrivo di Robocop: Rogue City, di cui è stato anche mostrato un primo teaser trailer

Uno degli annunci a sorpresa che maggiormente ha destato l’attenzione del pubblico durante l’edizione 2021 del Nacon Connect è stato quello di Robocop: Rogue City, il nuovo videogioco per PC e console dedicato al robotico poliziotto di Detroit. La realizzazione del gioco, che è ancora nelle sue fasi preliminari, è stato affidato a Teyon, lo studio di sviluppo che nel recente passato si è occupato anche di un altro titolo ispirato al cinema d’azione hollywoddiano: Terminator: Resistance.

Secondo quanto è possibile vedere nel trailer di lancio mostrato durante il Nacon Connect 2021, Robocop: Rogue City sarà distribuito nel 2023. A parte questa informazione, già di per sé piuttosto vaga, non è stato rivelato molto del titolo. Il video non contiene infatti né dei passaggi di gameplay né degli spezzoni cinematografici. Visto lo stadio embrionale del progetto, è molto probabile che per avere notizie più concrete sarà necessario attendere ancora qualche mese.

L’ultimo videogioco dedicato a Robocop ad essere stato pubblicato è stato il deludente omonimo del 2003, sviluppato da Titus Interactive Studio e distribuito su PlayStation 2 e Xbox. Il titolo, pur riuscendo a integrare al suo interno diversi elementi del primo film della saga, fu aspramente criticato dal pubblico e dalla critica per il suo gameplay frustrante e per la pessima intelligenza artificiale dei propri PNG. Siete curiosi di scoprire tutti gli annunci avvenuti durante il Nacon Connect 2021? Vi invitiamo a leggere questo nostro articolo, dove li abbiamo raccolti per voi.

