Nacon Connect 2021: tutti i giochi annunciati

L‘evento Nacon Connect si è appena concluso. Da Blood Bowl 3 a Steelrising, passando per The Lord of the Rings Gollum, andiamo a ricapitolare insieme tutti i giochi annunciati al Nacon Connect

Nacon per molti è un nome che non dice molto. Tuttavia, l’azienda francese si sta sempre più facendo conoscere non solo per quanto riguarda la produzione di periferiche dedicate al gaming, ma anche per la sua intraprendenza nella pubblicazione e distribuzione di videogiochi. Succose novità sono state mostrate in occasione di questo evento, parliamo di IP quali Lord of The Rings, Test Drive Unlimited e WRC. In questo speciale andiamo insieme a ricapitolare tutte le anteprime e i giochi annunciati in questo Nacon Connect 2021.

Auto, giochi di ruolo e immersive sim

L’evento di Nacon segue la scia dell’E3. Questo è il periodo più florido per la comunicazione da parte delle aziende. L’evento è stata un’occasione per Nacon nel mostrare le sue carte per quanto riguarda il suo futuro parco titoli. Nel corso dello show abbiamo avuto assaggi di gameplay di titoli già annunciati, con conferme da una parte e smentite dall’altra, più qualche annuncio a sorpresa. Sicuramente è stato un ottimo show, soprattutto per il ritmo degli annunci e per i diversi titoli presentati. Ecco quindi tutti i giochi annunciati al Nacon Connect.

Per cominciare – Nacon Connect: tutti i giochi annunciati

Lo show è cominciato con la presentazione di diversi titoli già conosciuti, tuttavia non è mancato da subito un’annuncio a sorpresa. Particolare interesse ha destato il nuovo The Lord of The Ring Gollum. Nel quale uno degli sviluppatori si è soffermato a parlare della sua unicità, in special modo riguardo alle conseguenze nel cambio del protagonista, ora rappresentato da Gollum. Ma cominciamo a vedere i primi titoli:

Vampire The Masquerade Swansong : è stato mostrato un breve trailer in cinematica del titolo ed è fissata la data d’uscita a febbraio 2022.

: è stato mostrato un breve trailer in cinematica del titolo ed è fissata la data d’uscita a febbraio 2022. The Lord of The Ring Gollum : il gioco narra la storia e il viaggio di Gollum. Quello che sappiamo è che il gameplay sarà quello di un action adventure stealth e che la descrizione del personaggio di Gollum sarà fedele a ciò che è scritto nei libri. L’uscita è prevista per un tardo 2022.

: il gioco narra la storia e il viaggio di Gollum. Quello che sappiamo è che il gameplay sarà quello di un action adventure stealth e che la descrizione del personaggio di Gollum sarà fedele a ciò che è scritto nei libri. L’uscita è prevista per un tardo 2022. Roguebook : mostrato un breve gameplay trailer dell’rpg strategico che uscirà prossimamente.

: mostrato un breve gameplay trailer dell’rpg strategico che uscirà prossimamente. Ad Infinitum: uno dei due annunci a sorpresa della conferenza. Il titolo è un survival horror in prima persona ambientato nella prima guerra mondiale. L’anno di uscita è il 2023 e sarà disponibile per console e PC.

Skateboard e robot assassini – Nacon Connect: tutti i giochi annunciati

Passando al resto dello show, abbiamo potuto vedere una sequela di titolo sportivi, tra auto, moto e football. Alcuni di questi titoli sanno un po’ di già visto e potrebbero far rimanere con l’amaro in bocca alla loro uscita. Non solo sport però, perché tra questa serie di giochi è da segnalare soprattutto Steelrising, il quale sembra un ottimo gioco pieno di idee. Ma andiamo con ordine:

Session : Crea-ture studio mostra il suo titolo dedicato al mondo dello skate con un trailer in cinematica. Il trailer non stupisce tanto graficamente, ma offre, con l’uso delle riprese soggettive, un nuovo punto di vista nella messa in scena di sequenze di skateboard. Il titolo è disponibile su Xbox Game Preview e in accesso anticipato su Steam.

: Crea-ture studio mostra il suo titolo dedicato al mondo dello skate con un trailer in cinematica. Il trailer non stupisce tanto graficamente, ma offre, con l’uso delle riprese soggettive, un nuovo punto di vista nella messa in scena di sequenze di skateboard. Il titolo è disponibile su Xbox Game Preview e in accesso anticipato su Steam. Steelrising : una delle punte di diamante di Nacon. Il gioco mescola il Terrore della Rivoluzione francese ad un gameplay action alla Bloodborne e un mood alla Vampyr. L’uscita è fissata per giugno 2022.

: una delle punte di diamante di Nacon. Il gioco mescola il Terrore della Rivoluzione francese ad un gameplay action alla Bloodborne e un mood alla Vampyr. L’uscita è fissata per giugno 2022. Rugby 2022 : EKO Software presenta il suo titolo con un trailer e annuncia l’uscita del titolo per gennaio 2022.

: EKO Software presenta il suo titolo con un trailer e annuncia l’uscita del titolo per gennaio 2022. Rims Racing: questo nuovo titolo presenta diverse somiglianze con l’IP di casa Milestone. Rims Racing, titolo dedicato al mondo delle motociclette, si presenta tramite una collaborazione con il gruppo musicale Bloody Beetroots. I quali cureranno interamente la colonna sonora.

Mostri giocatori di football e campioni di rally – Nacon Connect: tutti i giochi annunciati

La carrellata prosegue e Nacon ci promette in futuro diverse collaborazioni. Se prima avevamo uno dei gruppi musicali più amati, ora è il turno di una vera leggenda dello sport. Parliamo di Sebastien Loeb. Il campione mondiale di rally annuncia la data d’uscita del prossimo titolo WRC con un gameplay che ci trasporta su una Citroen che gareggia su storici circuiti rallystici:

Rogue Lords : titolo rpg piuttosto classico con combattimenti a turni in 2D. L’uscita del gioco è prevista per il 30 settembre 2021.

: titolo rpg piuttosto classico con combattimenti a turni in 2D. L’uscita del gioco è prevista per il 30 settembre 2021. Blood Bowl 3 : il terzo capitolo della saga di titoli del football americano è presentato con un trailer che mette in luce il nuovo background narrativo degli sponsor e mette in scena lo stile humour del titolo. Uno degli sviluppatori spiega che in questo capitolo sono state trasposte delle meccaniche direttamente dal gioco da tavolo. Il gioco uscirà a febbraio 2022.

: il terzo capitolo della saga di titoli del football americano è presentato con un trailer che mette in luce il nuovo background narrativo degli sponsor e mette in scena lo stile del titolo. Uno degli sviluppatori spiega che in questo capitolo sono state trasposte delle meccaniche direttamente dal gioco da tavolo. Il gioco uscirà a febbraio 2022. WRC 10 : come detto, il nuovo WRC è presentato da Sebastien Loeb, che annuncia con un trailer il titolo insieme ai 50 anni della competizione rallystica WRC. Il titolo è in uscita il prossimo 2 settembre.

: come detto, il nuovo WRC è presentato da Sebastien Loeb, che annuncia con un trailer il titolo insieme ai della competizione rallystica WRC. Il titolo è in uscita il prossimo 2 settembre. Life: serie di titoli simulativi, che includono cinque diverse declinazioni e argomenti. Dalla gestione dei treni (Train Life: A Railway Simulator), a quella degli ospedali (Surgeon Life: A Hospital Simulator), questa linea di videogiochi è in grado di soddisfare tutte le esigenze dei fanatici degli immersive sim e dei gestionali.

Periferiche e annunci a sorpresa – Nacon Connect: tutti i giochi annunciati

La conferenza nel suo insieme è stata ben ritmata, senza annoiare mai sono stati dati in pasto al pubblico un grande quantitativo di titoli e tutti diversi tra loro. Un breve intermezzo che ha permesso di respirare è stata soprattutto la presentazione dei futuri controller e periferiche Nacon. Andiamo adesso a scoprire in questa tranche, gli ultimi annunci della conferenza Nacon Connect.

Clash Artifact of Chaos : nuovo gioco action in terza persona dall’interessante stile visivo. L’impressione è quella di una grafica alla Borderlands con alcuni elementi dei modelli realistici. L’uscita è fissata per giugno 2022.

: nuovo gioco action in terza persona dall’interessante stile visivo. L’impressione è quella di una grafica alla Borderlands con alcuni elementi dei modelli realistici. L’uscita è fissata per giugno 2022. T est Drive Unlimited Solar Crown : è stato annunciato il nuovo titolo della serie Test Drive Unlimited. Saga che ha fatto la sua fortuna all’epoca su Xbox 360 e PS2. Questo nuovo capitolo, sviluppato da KT Racing, cambia formula e diventa un MMO open world ambientato a Hong Kong . Nel gioco saranno incluse tante licenze automobilistiche e i giocatori potranno far parte di due clan rivali, rispettivamente gli Streets e gli Sharks.

: è stato annunciato il nuovo titolo della serie Test Drive Unlimited. Saga che ha fatto la sua fortuna all’epoca su Xbox 360 e PS2. Questo nuovo capitolo, sviluppato da KT Racing, cambia formula e diventa un open world ambientato a . Nel gioco saranno incluse tante licenze automobilistiche e i giocatori potranno far parte di due clan rivali, rispettivamente gli Streets e gli Sharks. Robocop Rogue City: annunciato a sorpresa un nuovo videogioco basato sul brand Robocop. Quest’ultimo sarà disponibile per console e PC nel corso del 2023.

In conclusione

Per concludere e per riassumere un po’ questa conferenza, si può dire che lo show è stato molto positivo. Gli annunci non sono mancati, così come le sorprese, Ad infinitum e Robocop Rogue City. Abbiamo potuto ammirare produzioni dall’impianto stilistico completamente diverso. Tanti titoli sportivi, da WRC a Rugby 2022, passando per Session, Rims Racing e Test Drive Unlimited. Anche molti videogiochi dall’ambientazione fantasy, steampunk e fantascientifica come Gollum, Steelrising e Robocop. Adesso però tocca a voi, fateci sapere come giudicate questi annunci e cosa ne pensate del parco titoli di Nacon.

Per ulteriori approfondimenti restate sulle pagine di tuttoteK. Se invece volete acquistare i vostri giochi preferiti in sconto, andate sul nostro link di Instant Gaming!