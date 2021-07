Nacon Connect 2021: pubblicato un nuovo trailer di The Lord of the Rings Gollum

In occasione del Nacon Connect 2021, è stato mostrato un nuovo trailer per l’atteso The Lord of the Rings Gollum

Uno degli annunci avvenuti durante il Nacon Connect 2021 che maggiormente ha fatto parlare di sé è quello relativo a The Lord of the Rings Gollum, di cui è stato mostrato un nuovo trailer. L’atteso gioco ambientato nella Terra di Mezzo, attualmente in fase di sviluppo presso la Daedalic Entertainment, darà la possibilità ai giocatori di prendere il controllo di uno dei personaggi più iconici della saga tolkeniana: Gollum.

Nacon Connect 2021: ecco il nuovo trailer di The Lord of the Rings Gollum

Il trailer di The Lord of the Rings Gollum presentato in occasione del Nacon Connect 2021 non si limita a mostrarci dei passaggi del gameplay del gioco: al suo interno possiamo anche ascoltare la presentazione del titolo di Harald Riegler, uno dei produttori di Daedalic Entertainment. Nella sua spiegazione, Riegler pone particolare enfasi sul lavoro di ricostruzione degli ambienti della Terra di Mezzo compiuto dal team di sviluppo. Inoltre, il video ci mostra per la prima volta l’aspetto di alcuni dei personaggi che incontreremo nel gioco, tra cui troviamo anche dei volti noti, come quello dello stregone Gandalf.

Sempre attraverso il trailer, apprendiamo che il gioco si baserà su di un gameplay che prende ispirazione dai titoli classici del genere action adventure, che sarà però integrato con caratteristiche derivanti dallo stealth e dal parkour. A completare l’identità del titolo ci sarà poi la particolare attenzione posta sulla sua componente narrativa. Non ci sono stati aggiornamenti per quanto riguarda la data di uscita del titolo che, secondo gli ultimi aggiornamenti, dovrebbe essere distribuito durante il 2022.

