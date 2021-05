Maneater: il titolo arriva anche su Nintendo Switch, Steam e Xbox Game Pass

Tripwire Interactive ha finalmente annunciato che Maneater è ora disponibile anche su Steam, Nintendo Switch e Xbox Game Pass

Maneater è un RPG d’azione single player e open world dove i giocatori impersoneranno uno squalo. Iniziando come un piccolo cucciolo di squalo toro, avrete il compito di sopravvivere al duro mondo mentre vi fate strada verso l’ecosistema. Per fare questo, esplorerete un vasto e variegato open world incontrando diversi nemici sia umani che animali. Trovando le risorse giuste potrete anche crescere ed evolvervi ben oltre ciò che la natura intendeva, consentendo al giocatore di adattare lo squalo al proprio stile di gioco.

Il titolo è stato pubblicato ormai più di un anno fa, ma da oggi sarà giocabile su ben tre nuove piattaforme. Tripwire Interactive infatti ha appena annunciato che Maneater è finalmente disponibile anche su Steam, Nintendo Switch e Xbox Game Pass.

Maneater sbarca su Nintendo Switch e sul Game Pass di Microsoft

Tripwire Interactive ha annunciato che Maneater, il pluripremiato RPG dove giocherete nei panni di un famelico squalo, è stato lanciato oggi per tre nuove piattaforme. Per la prima volta infatti è su Steam e Nintendo Switch in versione sia digitale che fisica grazie a Deep Silver. Maneater inoltre è anche disponibile su Xbox Game Pass per gli iscritti su PC e Xbox, per sei mesi a partire da ora. I giocatori possono finalmente mangiare, esplorare ed evolversi fino ai vertici della catena alimentare su tutte le principali piattaforme di gioco. Qui di seguito potrete trovare alcune delle caratteristiche principali di Maneater:

Cibatevi Nutritevi di umani, consumate sostanze nutritive e trovate rari bottini per evolvervi oltre ciò che la natura intendeva.

Esplorate il Golfo Esplorate sette grandi regioni, tra cui le baie della costa del golfo, le spiagge dei resort, i bacini industriali, l’oceano aperto e altro ancora. Vivete un mondo con un ciclo completo giorno/notte.

Diventate delle leggende Sbloccate ed equipaggiate varie evoluzioni che migliorano e potenziano il vostro squalo mentre avanzate nella campagna.

Storia Unica Giocate attraverso una campagna completa basata su una storia narrata da Chris Parnell e ambientata durante un reality show televisivo.

Combattimento vario e avvincente Combattete animali selvatici, inclusi altri predatori o combattete contro vari tipi di cacciatori umani, dagli ubriachi di città fino alla Guardia Costiera.

Disponibile l’evoluzione dello Squalo Tigre Lo squalo tigre è spesso chiamato lo “smaltimento dei rifiuti del mare”. In modo abbastanza appropriato, questa evoluzione vi consentirà di digerire quasi tutto, aumentando la vostra capacità di ottenere nutrienti vitali da tutte le varietà di prede.



Maneater è disponibile ora per PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S.