Trust: ecco gli accessori pensati per Ps5

Trust, azienda leader nel settore degli accessori digitali per il gaming, amplia la sua gamma dedicata a PS5 lanciando delle nuove periferiche pensate per la console

Trust ha ridisegnato le cuffie GXT 323W Carus rendendole perfettamente compatibili con PS5 sia nelle funzionalità sia nell’estetica. Sul versante del design, infatti, la nuova versione in bianco in linea con la nuova generazione di console rende il prodotto ancora più accattivante. Dal punto di vista della funzionalità, invece, al loro suono di qualità, garantito da ampi driver da 50 mm per bassi profondi e penetranti.

Per sessioni di gioco complete in cooperazione, le Carus sono dotate, sul versante del parlato, di un microfono flessibile, i cui comandi sono comodamente regolabili dall’esterno del padiglione over-ear insieme ai controlli del volume. Le GXT 323W Carus assicurano, inoltre, il massimo comfort grazie all’archetto regolabile e ai padiglioni in maglia a rete, sempre freschi anche dopo molte ore di gioco.

Microfono streaming PS5 Fyru

Nel contesto del trend sempre più popolare dello streaming , il microfono top di gamma di ultima generazione GXT 258W Fyru rappresenta una soluzione 4-in-1 ideale per ogni streamer. Esso è in grado di catturare ogni sfumatura di suono con una qualità eccezionale in ogni contesto: streaming live in solitario, registrazione (cardioide, bidirezionale, stereo e omnidirezionale) per performance superiori, un filtro pop cristallino, e una porta di monitoraggio cuffie a zero latenza per perfezionare le registrazioni grazie affine a PS5, mantenendo però la resistente struttura di base in metallo con luci LED regolabili in 5 colori, per personalizzare lo stile della propria postazione.

Stazione di ricarica duo charge Dock

La nuova stazione di ricarica duo charge GXT 254 è un accessorio molto utile che completa la linea di prodotti Trust coordinati PS5. Disponibile a partire da agosto, permette di ricaricare, senza convertitori, due controller alla volta, garantendo sessioni di gaming non stop individuali o in compagna. Rispetto al dock GXT 251 per PS5, questa stazione si caratterizza per un design verticale; e consente di tenere i pad sempre a portata di mano occupando meno spazio. Il dock di ricarica è alimentato via USB attraverso la porta della PS5 e dispone di luci LED per indicare lo stato di ricarica e connessione dei controller.

Trust gaming: prezzi e disponibilità

I prodotti Trust Gaming sono disponibili presso i migliori negozi fisici e digitali e sullo shop Amazon dell’azienda. Le cuffie gaming GXT 323W Carus e il microfono streaming GXT 258W Fyru sono già acquistabili al prezzo rispettivo di 39,99 euro e 139,99 euro. Mentre la stazione di ricarica GXT 254 Dock sarà disponibile da agosto a 19,99 euro.

Per restare aggiornati su tutto quello che riguarda il mondo tecnologico e non solo, continuate a seguirci! Un saluto dalla redazione di tuttoteK.