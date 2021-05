Eagle Pictures: le novità home video di giugno 2021

Eagle Pictures rilascia tantissime novità home video per il mese di giugno 2021 con titoli fantasy, avventura e azione

Avventure fantastiche, sci-fi distopici e tantissima azione tra le novità Home Video targate Eagle Pictures di giugno 2021. Si comincia il 2 giugno con Alice e Peter un’avventura fiabesca disponibile in formato DVD e Blu-ray che segna il debutto nel live action della regista Brenda Chapman, Premio Oscar per il 13° lungometraggio animato Pixar “Ribelle – The Brave”. Il film, che vede tra i protagonisti la star Angelina Jolie, racconta la genesi di due personaggi che fanno sognare intere generazioni: Peter Pan e Alice nel paese delle meraviglie.

Prima che Alice cadesse nella tana del Bianconiglio e Peter Pan volasse fino a Neverland, i due bambini erano fratello e sorella che si divertivano a giocare con la fantasia nella foresta dietro casa. La pace idilliaca in cui i due vivevano assieme ai genitori (Angelina Jolie e David Oyelowo) viene improvvisamente stravolta quando il fratello maggiore, David, rimane vittima di un incidente. Da allora, la gioia che permeava nella casa di campagna svanisce del tutto. Decisi a salvare i genitori affranti dalla perdita del figlio maggiore, Alice e Peter partono così per un avventuroso viaggio verso Londra dove sperano di vendere alcuni cimeli di famiglia per racimolare qualche soldo. Non sanno ancora però che questo viaggio cambierà le loro vite per sempre.

Eagle Pictures: tutte le uscite in home video di giugno 2021

Dal 9 giugno arriva il fantascientifico Chaos Walking di Doug Liman, regista di “The Bourne Identity” e “Edge of Tomorrow – Senza domani”, edito in formato DVD e Blu-ray. Primo capitolo cinematografico dell’omonima trilogia dello scrittore Patrick Ness, il film vede protagonista l’attore Tom Holland, il giovane Spider-Man dell’universo Marvel, e Daisy Ridley, l’eroina dell’ultima trilogia di Star Wars, qui alle prese con un film sci-fi dai toni distopici.

Nel futuro gli umani vivono su un pianeta molto simile alla Terra. Hanno appena vinto una dura guerra contro gli alieni ma la loro esistenza è minacciata da un’infezione sconosciuta che ha decimato il genere femminile e sta seminando il caos: ora ognuno può sentire i pensieri dell’altro e la privacy è solo un ricordo lontano. Un uomo malvagio e corrotto cerca di sfruttare a suo vantaggio questa delicata situazione e solo Todd Hewitt (Tom Holland) può fermarlo. Intanto, mentre imperversa il caos, Todd resterà affascinato da un essere mai visto: Viola (Daisy Ridley), una donna.

Sempre dal 9 giugno sarà la volta di Calibro 9 di Toni D’Angelo, disponibile in edizione DVD e Blu-ray. Sequel del cult del 1972 di Ferdinando Leo “Milano Calibro 9”, il film è arricchito da un cast stellare composto da Marco Bocci, Barbara Bouchet, Michele Placido e Alessio Boni. Un affresco impietoso sulla ‘ndrangheta ricco di azione, con scene splatter che sono un vero e proprio rimando al cinema di Quentin Tarantino.

Fernando – il figlio di Ugo Piazza – è un brillante penalista cresciuto da sua madre Nelly con l’intento di farne un uomo diverso da suo padre. Ma se a Milano scompaiono 100 milioni di euro con una truffa telematica e il principale indiziato è proprio un cliente dell’avvocato Fernando Piazza, quel cognome non può non avere un peso e portare a un naturale collegamento. Soprattutto se la società truffata è solo una copertura che nasconde una delle più potenti organizzazioni criminali del pianeta, la ‘ndrangheta. Milano, Calabria, Francoforte, Mosca e Anversa sono solo alcune caselle dello scacchiere su cui Fernando è costretto a giocare la partita per la propria vita, una sfida a tutto campo, impegnativa come il nemico che si trova a fronteggiare.

Il 9 giugno arriva anche Bastardi a mano armata di Gabriele Albanesi, edito in formato DVD e Blu-ray. Una storia di vendetta ricca colpi di scena con protagonisti Marco Bocci e Fortunato Cerlino, indimenticato don Pietro Savastano della serie tv Gomorra.

Sergio Diotallevi, detenuto in Algeria, viene graziato e rispedito in Italia in seguito all’intervento di uno sconosciuto che gli chiede in cambio di svolgere una missione per suo conto: recuperare dei documenti da un’abitazione abbandonata. Ma nella casa che doveva essere disabitata risiede invece una coppia insieme alla figlia ventenne: sarà il tragico l’inizio di una vicenda che coinvolgerà sia la famigliola che l’ex carcerato.