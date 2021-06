Hearthstone: ecco come seguire il torneo Masters Tour Dalaran

Tramite comunicato stampa, Blizzard ha svelato tutti i dettagli sul come seguire il torneo di Hearthstone Masters Tour Dalaran, scopriamoli insieme

Blizzard sta continuando a supportare Hearthstone con tantissimi aggiornamenti e nuovi contenuti stagionali e non. Il titolo di carte collezionabili ha dato il via anche a un filone del settore eSports in continua espansione, con tornei e competizioni di livello internazionale. Tramite comunicato stampa, Blizzard ha annunciato che il terzo Masters Tour del 2021 inizierà proprio oggi, 18 giugno, e durerà per tutto il weekend. I giocatori provenienti da oltre 40 paesi si affronteranno per le strade di Dalaran, per accaparrarsi la possibilità di portare a casa la loro fetta del montepremi da 250000$. Inoltre, i primi 12 giocatori che avranno ottenuto il maggior numero di Punti Masters Tour di Americhe, Asia ed Europa verranno invitati per la Stagione 2 di Grandmasters 2021 a partire da quest’estate.

Se vi unirete alla diretta Youtube del Masters Tour Daralan, otterrete ricompense esclusive mentre i giocatori si affrontano nel torneo. La competizione avrà luogo dal 18 al 21 giugno. La suddivisione nei giorni sarà come segue:

Giorno 1 : round in formato svizzero 1-5;

: round in formato svizzero 1-5; Giorno 2 : round in formato svizzero 6-9 e ottavi di finale;

: round in formato svizzero 6-9 e ottavi di finale; Giorno 3: quarti di finale, semifinali e finali.

Il Masters Tour Dalaran di Hearthstone inizia oggi!

Il Masters Tour Dalaran verrà giocato con quattro mazzi in formato Conquista al meglio delle cinque con un’esclusione. I migliori 32 giocatori che non hanno ancora rievuto inviti per il Masters Tour Silvermoon ne riceveranno uno. Come dicevamo in apertura, potrete ottenere alcune ricompense guardando la diretta da uno dei canali Youtube. Sono messe in palio fino a due buste dell’Anno della Fenice: la prima se guarderete la diretta per due ore consecutive e, con due ore aggiuntive, anche la seconda. Ovviamente, per riscattare le ricompense dovrete aver collegato il vostro account Youtube con quello di Blizzard Battle.net.

Terminano qui le informazioni che Blizzard ci ha trasmesso tramite comunicato stampa sul torneo Masters Tour Dalaran di Hearthstone. Seguirete la competizione? Che cosa ne pensate del titolo? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!