FELTRINELLI EDUCATION: Cultura e formazione anche d’estate

La cultura non va in vacanza con i nuovi corsi di Feltrinelli Education. Da oggi disponibili due nuove Lezioni d’Autore con destinazione design e letteratura, tenute da Chiara Alessi e Paolo di Paolo, e 5 corsi on demand della collana “I Fondamentali”

Per il periodo estivo,l’editore Feltrinelli con Feltrinelli Education propone un itinerario con destinazione Cultura in compagnia dei suoi autori. A partire dal 17 giugno saranno disponibili due nuove Lezioni d’Autore con Chiara Alessi e Paolo di Paolo, rispettivamente sui temi del design e della letteratura del ‘900.

Mentre invece, dal 1 luglio saranno online cinque corsi on demand della collana I Fondamentali, su economia, giornalismo, scienza dei dati, cambiamento e leadership.

Questo è il viaggio culturale che Feltrinelli Education, piattaforma ibrida di cultura e formazione, propone per quest’estate. Un’estate in compagnia dei suoi grandi esperti, artisti, scrittori e giornalisti, per continuare a coltivare la propria formazione ovunque ci si trovi, anche in vacanza.

I corsi e le Lezioni d’Autore di Feltrinelli Education

Il viaggio si apre il 17 giugno con due nuove Lezioni d’Autore.

Chiara Alessi, nelle sue videolezioni dal titolo Il design italiano che parla di noi, ci racconta della nascita del design industriale italiano. Non solo la moka o il telefono Grillo, ma anche figure indimenticabili come Gio Ponti e Achille Castiglioni.

La seconda lezione sarà con scrittore Paolo di Paolo, dal titolo Il grande romanzo del ‘900. Egli racconterà di Proust, Woolf, Joyce, tre grandi autori e le loro vite, attraverso il loro rapporto col tempo e con lo spazio, accompagnandoci in un viaggio affascinante alla scoperta del momento preciso in cui il linguaggio usato dalla letteratura è cambiato per sempre.

Le Lezioni d’Autore sono cicli di tre videolezioni da 30 minuti ciascuna sulla storia, l’arte e la letteratura. Sonotenute da autori selezionati da Feltrinelli Education per vivere lo scorrere dei tempi con un mix di cultura e divertimento.

Seconda tappa del viaggio culturale di Feltrinelli Education sono poi i cinque corsi della collana I Fondamentali, disponibili dal 1 di luglio su Feltrinellieducation.it. I Fondamentali sono la Collana di corsi brevi on demand fruibili come e quando si vuole, trampolino di lancio per acquisire le basi e competenze di una specifica area di interesse.