Pig: il trailer dell’ultima chiacchierata pellicola di Nicolas Cage

Non ci resta dunque che attendere nuovi aggiornamenti, nella speranza di una data ufficiale anche per la distribuzione italiana, che sia a cinema o su qualche piattaforma streaming.

Nel cast del film – sceneggiato dallo stesso Sarnoski insieme a Vanessa Block – troviamo anche Alex Wolff, apparso di recente in Hereditary – Le radici del male e fra i protagonisti della nuova pellicola di M.Night Shyamalan, Old, Adam Arkin e Gretchen Corbett, conosciuta principalmente per la sua carriera teatrale.

