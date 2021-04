Halo Infinite: la versione PC sfrutterà Discord

Non solo mouse e tastiera: la versione PC di Halo Infinite farà utilizzo anche della piattaforma Discord stando a una criptica dichiarazione

La lunga attesa per Halo Infinite terminerà quest’autunno, ma a renderla ancora più dura da sopportare ha provvisto l’ultima dichiarazione ufficiale dal community manager John Junyszek: su PC vedremo un’implementazione di Discord. I dettagli si fermano qui, perché il post sul blog ufficiale di 343 Industries preferisce restare nel vago. Sappiamo solo che i giocatori potranno unirsi agli amici con il sistema di messaggistica giocando da computer, oltre a Steam e a Xbox Live. Questo, citando le testuali parole, dovrebbe aiutarci nel processo di matchmaking, grazie anche ad un sistema di inviti sia in-game che al di fuori del gioco stesso.

Halo Infinite su PC, l’enigma di Discord

John Junyszek ha aggiunto, nel tweet che riportiamo qui sotto, che le funzioni social di Halo Infinite su PC (come Discord) meritano “molte più attenzioni” di quante ne stiano ricevendo ora. Stando a lui, sono ancora troppo pochi coloro i quali ne parlano, ma il manager rimane certo che le cose cambieranno. Il team al lavoro sul port per computer sta infatti già operando su queste funzioni che Junyszek “non vede l’ora” di vedere in azione. La versione estesa del post, pur rimanendo sempre criptica, va anche un po’ più nel dettaglio, ma per ora le informazioni più chiare in nostro possesso si fermano qui.

There’s not enough people talking about this one yet, but they will be. If it wasn’t clear already, the PC Team has been putting in work. I can’t wait for everyone to see this in action! — John Junyszek (@Unyshek) April 30, 2021

Microsoft e Discord, in aggiunta, hanno già fatto parlare di loro quando la prima ha cercato di comprare la seconda, considerando un’acquisizione da dieci miliardi di dollari. Non se ne è fatto più nulla, però, poiché il sistema di messaggistica al momento intende continuare ad operare in autonomia. L’appuntamento con l’ultima grande scorribanda di Master Chief è per questo autunno, sia su computer che su Xbox One, Xbox Series X ed S. Il Game Pass lo comprenderà, mentre il solo elemento multiplayer seguirà il modello di business free-to-play.

