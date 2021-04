Halo Infinite: confermati crossplay e “cross-progressione”

Confermati due elementi molto importanti per Halo Infinite: cross play e “cross-progressione”. Scopriamo tutti i principali dettagli in questa news dedicata

Continuano ad arrivare notizie relative ad Halo Infinite, nonostante la data d’uscita (per cui verosimilmente ci toccherà attendere il prossimo E3) non ancora confermata. Halo Infinite, infatti, stando a delle dichiarazioni delle ultime ore, supporterà il crossplay e la cosiddetta cross-progression. Andiamo a scoprire nello specifico di cosa si tratta e da chi è arrivata questa importante e duplice informazione.

Halo Infinite: Matt Booty conferma crossplay e “cross-progression”

La conferma sul crossplay e sulla cross-progression di Halo Infinite è arrivata direttamente da Matt Booty, dirigente degli Xbox Game Studios. La dichiarazione è arrivata su Xbox Wire e lo stesso Booty ha sottolineato l’importanza di questa connessione fra tutti gli elementi del gaming contemporaneo. Ecco le dichiarazioni:

Halo Infinite il cross-play multiplayer e la progressione sarà unificata. Se state giocando su PC, potrete proseguire la vostra esperienza anche su Xbox One o Xbox Series X/S. Tutti i vostri parametri sulla personalizzazione del gioco e tutti i progressi saranno a disposizione su tutte le piattaforme che avete

La spiegazione sugli elementi fondamentali, da parte di Booty, è stata molto chiara e si tratta di una feature utile ed interessante nell’economia di un videogioco come si propone di essere Halo Infinite, una delle esclusive più attese del panorama Microsoft. Fateci sapere se si tratta di una notizia che ritenete interessante e se siete in attesa dell’uscita del titolo stesso, il tutto tramite un commento nell’apposita sezione dedicata.

