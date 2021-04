IO Interactive oltre Hitman: esclusiva fantasy in sviluppo per Xbox?

Naturalmente, qualora dovessero esserci degli ulteriori sviluppi, noi di tuttoteK non mancheremo di tenervi puntualmente aggiornati in merito alla vicenda. Nel mentre, se siete in cerca di giochi a prezzo scontato, il nostro invito è quello di dare uno sguardo alle pagine di Instant Gaming .

IO Interactive è stata sempre molto chiara in merito all’espansione del proprio team, ed infatti attualmente lo studio è impegnato, oltre che nel supporto a Hitman , anche nella produzione di un titolo originale basato sulla licenza di James Bond . L’ esclusiva Xbox , pertanto, qualora venisse ufficialmente confermata andrebbe a costituire il terzo progetto attualmente in cantiere per gli sviluppatori.

