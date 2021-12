Half Life: Valve parla dei rumor su Citadel, possibile nuovo gioco per Steam Deck

Valve ha voluto rilasciare delle dichiarazioni relative all’esistenza di Citadel, un vociferato nuovo gioco basato sul mondo di Half Life

Lo YouTuber Tyler McVicker qualche giorno fa aveva speculato sulla possibilità di un nuovo gioco di Half Life, soprannominato Citadel, che sarebbe giunto come esclusiva sulla futura console di Valve, lo Steam Deck. Tyler sosteneva che il progetto in questione sarebbe stato un ibrido tra i generi sparatutto in prima persona e gli RTS, e avrebbe trovato le sue fondamenta all’interno del noto franchise dello studio. Lo aveva descritto come una mescolanza tra vari titoli, tra cui Left 4 Dead, Alien Swarm, e lo stesso Half Life, e che inizialmente fosse stato ideato per avere una componente co-op asimmetrica attraverso la realtà virtuale.

Citadel, il nuovo gioco spirituale di Half Life

Le informazioni che sono state diffuse da McVicker sarebbero originate da dei datamine provenienti da software regolarmente aggiornati da Valve, oltre che dalle sue personali ricerche sul progetto Citadel, che egli porta avanti ormai sin dal 2018. Questo nuovo gioco ispirato ad Half Life offrirebbe dunque la possibilità di poter mostrare al meglio ciò che la console di Valve avrebbe da offrire, e speculando su una potenziale data d’uscita di Citadel Tyler ha ritenuto che essa si sarebbe presentata comunque in tempi non troppo lontani, supponendo una finestra di lancio all’interno dei prossimi due anni.

Tuttavia, l’intervento di Valve stessa va a porre un freno a questi rumor: essa ha infatti voluto dichiarare attraverso IGN come lo YouTuber non avesse in alcun modo accesso alle informazioni interne dello studio. Inoltre, viene raccomandato all’utenza di prendere con una buona dose di scetticismo i contenuti che Tyler ha portato all’attenzione dei suoi iscritti. Valve ha voluto ribadire inoltre come gli annunci importanti riguardo i suoi progetti arriveranno sempre e comunque attraverso i loro canali ufficiali.

Mentre in queste affermazioni non è stata negata in modo diretto l’esistenza di Citadel, esse portano in ogni caso i fan a non crearsi false aspettative, specialmente per via di improbabili leak o rumor. Dopo il rilascio di Half Life: Alyx per VR avvenuto l’anno scorso, abbiamo potuto notare come Valve sia ancora disposta a sperimentare con il suo celebre franchise, ma ciò non significa che un sequel sia comunque tra i suoi programmi, ne attuali, ne futuri.

