La notizia è ormai certa: Half-Life 3 non vedrà la luce molto presto, visto che il suo sviluppo, molto probabilmente, non è ancora iniziato. Lo sparatutto in prima persona sviluppato da Valve Corporation e pubblicato da Sierra Entertainment, infatti, è stato accantonato momentaneamente dall’azienda in favore di altri progetti.

Half-Life 3: perché il suo sviluppo è stato rimandato? I progetti di Valve Corporation

Ma quindi, perché lo sviluppo di Half-Life 3 è stato rimandato a data da destinarsi? Eppure, le notizie uscite davano ormai una speranza relativa all’uscita sia di Half-Life 2 Episodio 3 che del terzo titolo della serie, dopo alcuni rumor usciti nei mesi scorsi. Tuttavia, in un video di Valve News Network, Tyler McVicker ha finalmente dato una risposta ai fan della saga, che però non è stata quella sperata: il gioco non è nei piani di Valve e Sierra Entertainment.

“La fine di Half-Life Alyx suggerirebbe una possibile continuazione per la storia di Gordon Freeman” afferma McVicker. “Il fatto è che ora non c’è un team di sviluppatori all’attivo”, continua ma poco dopo assicura che Valve Corporation sta lavorando a un modo per sfruttare a pieno la nuova uscita di Steam Deck (giudicando il gameplay degli Half-Life poco friendly per la nuova console). Il nuovo gioco di cui Valve si sta occupando attivamente si chiama Citadel, descritto come un mix fra Half-Life e un RTS concentrato soprattutto sulla co-op: il nuovo titolo si pensa potrebbe uscire fra circa due anni o poco meno.

