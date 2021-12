Pokémon Unite: incoronato gioco dell’anno ai Google Play Awards, ecco tutti i vincitori

Quella di negare l’importanza del mercato dei videogiochi mobile è ormai una retorica superata, figlia di una visione elitista dei videogiochi che venera in maniera eccessiva il valore produttivo di un titolo. Lo dimostrano i numeri di questo mercato, che eclissano tranquillamente anche quelli delle più grandi produzioni per console casalinghe. In particolare, guardandoci indietro, possiamo dire che il 2021 è stato un anno particolarmente florido. Per celebrare, Google ha recentemente svelato i propri Google Play Award, nominando, tra tutte le categorie, Pokémon Unite come gioco dell’anno. Vediamo insieme tutte le nomination e i vincitori!

Ad aver vinto è stato quindi proprio il progetto free-to-play dello studio di sviluppo cinese TiMi Studios, sussidiario di Tencent Games. La scelta non stupisce, dato il successo commerciale del titolo: in meno di un anno, il Pokémon Unite ha superato i 25 milioni di download, senza contare i numeri che sono stati registrati anche su Nintendo Switch (qui potete leggere la nostra recensione, qui invece potete consultare le nostre utili guide). Oltre a Pokémon Unite come gioco dell’anno sul Google Play Store, sono stati assegnati anche altri premi per altre categorie: vediamole tutte insieme qui di seguito!

Best Game:

Pokémon Unite (TiMi Studio Group, The Pokémon Company)

User’s choice:

Garena Free Fire Max (Garena)

Best Competitive:

League of Legends: Wild Rift (Riot Games)

Marvel Future Revolution (Netmarble)

Pokémon Unite (TiMi Studio Group, The Pokémon Company)

Rogue Land (Huuuge Games)

Suspects: Mystery Mansion (Wildlife Studios)

Best Game Changers:

Inked (Somnium Gammes)

JankenUP (Humita)

Knights of San Francisco (Raidead)

Overboard! (Inkle)

Tears of Themis (MiHoYo)

Best Pick Up & Play:

Cats in Time – Relaxing Puzzle Game (Pine Studio)

Crash Bandicoot: On the Run! (King)

Disney Pop Town (Sundaytoz Corp)

Switchcraft: Magical Match 3 (Wooga)

Towers: Relaxing Puzzle (Jox Development)

Best Indies:

7 Billion Humans (Tomorrow Corporation)

Bird Alone (George Batchelor)

Donut County (Ben Esposito)

My Friend Pedro: Ripe for Revenge (Devolver Digital)

Puzzling Peaks EXE (AppSir)