Genshin Impact: pubblicato un gameplay del gioco su PS5

Anche Genshin Impact si prepara ad approdare su next gen con una versione potenziata: in vista della sua release, miHoYo ha rilasciato un video gameplay per mostrare come gira il gioco su PS5

Gli sviluppatori di miHoYo continuano ad aggiornare con costanza il loro popolare open world free-to-play. Dato il suo successo (oltre 1 miliardo di dollari d’incasso a fine marzo 2021), sicuramente non potevano fare altrimenti. Il gioco è attualmente presente per PC, mobile e PS4, ma è in programma l’uscita delle versioni per Nintendo Switch e per PS5. Parlando di quest’ultima versione, in vista della sua release molto vicina, è stato pubblicato recentemente un video gameplay di Genshin Impact registrato da PS5, grazie al quale possiamo osservare tutti i suoi upgrade. Vediamo insieme di cosa si tratta.

Novità e upgrade visibili nel gameplay di Genshin Impact per PS5

Questa nuova versione per PS5, come già si sapeva, verrà rilasciata a una settimana da adesso, il prossimo 28 aprile. Sul sito PlayStation Blog, inoltre, possiamo trovare le dichiarazioni degli sviluppatori, di cui riportiamo l’introduzione a seguito:

L’hardware PlayStation 5 fornisce una piattaforma ideale per l’esperienza di Genshin Impact, rendendo il mondo di Teyvat ancora più dettagliato, vivido e coinvolgente. Ecco perché abbiamo voluto offrire ai giocatori la versione per PlayStation 5 il più presto possibile. In contemporanea, abbiamo lavorato per sviluppare varie funzioni al fine di poter utilizzare appieno questa console next-gen nel lungo periodo: abbiamo creato una libreria grafica completamente da zero e abbiamo costruito un sistema di caricamento file personalizzato per trarre vantaggio del potente SSD della PlayStation 5.

In sostanza, oltre al gameplay di Genshin Impact per PS5, gli aggiornamenti sono: dettaglio grafico migliorato, distanza di rendering aumentata, risoluzione in 4K nativo, supporto all’HDR, ottimizzazione dei tempi di caricamento grazie all’SSD, insieme ad una versione esclusiva della località Qingyun Peak, visibile solo per i giocatori PS5. Il video, come potete vedere, è stato pubblicato sul canal di PlayStation; andando invece sul canale Youtube di miHoYo, troverete un altro video nel quale il direttore tecnico, Zhengzhong Yi, parla nel dettaglio della versione PS5.

