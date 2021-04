I migliori temi WordPress: ecco le info

Quali sono migliori temi da utilizzare su WordPress? Scopriamo insieme qualche informazione utile sull’argomento

Chi è in procinto di incaricare un’agenzia web di realizzare un sito web spesso si trova nella situazione di dove scegliere il miglior stile, il miglior tema del proprio sito. Senza ombra di dubbio, il CMS più diffuso per i siti web è attualmente WordPress. Questo viene utilizzato da oltre 80 milioni di siti internet al mondo, difatti si tratta della maggior parte dei portali online.

Come effettuare la scelta

WordPress può essere facilmente utilizzato e scelto per ogni tipo di sito web, a prescindere dall’argomento e dalla tematica. Per esempio, se parliamo di un’attività commerciale, di un’azienda di qualsiasi settore, di un’organizzazione di eventi e così via. Come detto, la scelta può essere particolarmente complicata se non si ha ben chiaro cosa si può effettivamente trovare. Lo sviluppo WordPress per i siti web permette anche una personalizzazione degli stessi davvero impressionante: ecco perché la scelta dei temi può essere complessa.

I temi usati per WordPress sono versatili e personalizzabili praticamente in tutti i dettagli. Sebbene si tratti di qualcosa di molto intuitivo, sarebbe meglio dare indicazioni precise all’agenzia web a cui ci stiamo affidando, per velocizzare il lavoro e renderlo quanto più consono alle nostre aspettative. Ecco di seguito, quindi, i migliori temi WordPress che si possono trovare.

Incubator

Molto interessante il tema Incubator. Si tratta di un tema molto particolare, che sfrutta delle animazioni accattivanti e che sono in grado di attirare l’attenzione dell’utente. Solitamente viene utilizzato da siti web che si rifanno a clienti business, anche se è sicuramente un tema versatile e adattabile alle proprie esigenze personali. Si possono scegliere oltre 12 modelli preconfezionati, nonché fruire di un backend molto intuitivo. È presente il Visual Composer, che consente una personalizzazione eccellente.

Eventum ed Event Management

Se hai necessità di sviluppare un sito di eventi, allora suggeriamo il tema Eventum. In questo caso si parla di un tema versatile, ma che è particolarmente congeniale allo scopo. Si può utilizzare per tantissimi eventi differenti, personalizzando il proprio sito web e garantendo la possibilità di prevedere sessioni, gestione dei biglietti e sponsor vari. Tra le funzioni aggiuntive disponibili troviamo l’aggiunta di Google Maps e tante altre cose.

A tal proposito, sicuramente anche il tema Event Management potrà risultare molto accattivante. È anch’esso particolarmente intuitivo e soprattutto personalizzabile: si può scegliere un design e una grafica accattivante, per cercare di attrarre l’attenzione dell’utente, o magari per rendere più o meno formale il tutto. La navigazione è veramente semplicissima, per garantire la giusta fruizione dei servizi disponibili agli utenti. La possibilità di realizzare delle liste di eventi, delle pagine Coming Soon e tanto altro risulterà sicuramente utile.

Adios

Altro tema molto interessante è Adios. Questo è utilissimo per siti web responsive, visitabili con smartphone e tablet, oltre che da desktop. Questo si può adattare agli usi di agenzie, aziende ma anche liberi professionisti. Viene fornito anche di un set di caratteristiche particolari, utili alla progettazione: in tal modo si può rendere il sito web molto elegante e accattivante.

Attesa

Arriviamo poi al tema Attesa. Questo template è compatibile con Yoast SEO, WooCommerce e tanti altri page builder. È un tema che consente di poter sfruttare tantissime opzioni e caratteristiche, che consentono di personalizzare il sito web al meglio. Non parliamo solo di colori, ma anche la dimensione delle varie sezioni, le sidebar e tante altre cose.

Divi

Molto diffuso e apprezzato è poi Divi. Il template in questione è diverso dagli altri sopracitati. È un vero e proprio page builder, che consente di poter realizzare delle pagine web molto complesse, personalizzando il tutto con grande libertà.