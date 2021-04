Genshin Impact: ecco la data dell’aggiornamento per il supporto a PS5

A grande richiesta, Genshin Impact riceverà un importante aggiornamento che introdurrà il supporto per la versione PS5: ecco la data di quest’ultimo

La notizia è fresca degli ultimi minuti: il prossimo aggiornamento della software house cinese miHoYo per il blockbuster videoludico (in formato gacha) Genshin Impact, “Beneath the Light of the Jadeite”, sarà disponibile in data 28 aprile e introdurrà il tanto atteso supporto nativo per PS5 per il gioco in questione (di cui vi abbiamo parlato approfonditamente in quest’articolo). Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Genshin Impact: supporto nativo e molto altro con l’aggiornamento 1.5!

L’aggiornamento 1.5 di Genshin Impact che debutterà in data 28 aprile, oltre al supporto a PS5, porterà anche una serie di nuovi contenuti tra cui un nuovo dungeon, un nuovo boss nemico e due nuovi personaggi. Il piatto forte della portata, tuttavia, rimane il supporto nativo per PS5, quest’ultimo fornirà texture migliorate e risoluzione 4K.

L’aggiornamento 1.5 continua il viaggio di Zhongli e introduce Eula e Yanfei. Il primo è un personaggio a 5 stelle che usa le claymore e ha la Cryo Vision mentre il secondo è un utente Pyro a 4 stelle specializzato in attacchi caricati. Nuovi eventi Hangout saranno disponibili mentre verranno aggiunti anche un nuovo dominio Trounce e un nuovo capo, Azhdaha.

Grazie al nuovo update potrete anche viaggiare a Teyvat e creare la vostra casa. L’acquisizione di un vaso Serenitea consente di creare un regno da occupare e un edificio in stile Mondstadt o Liyue per la loro casa. Vari progetti di mobili saranno disponibili da scoprire in tutta Teyvat. Potete anche aspettarvi nuove sfide ed eventi stagionali con ulteriori dettagli in arrivo.

Vi terremo aggiornati sui futuri sviluppi in merito. Restate sintonizzati su tuttoteK per tutte le notizie e le curiosità dal mondo del gaming e non solo.