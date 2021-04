Recensione Before Your Eyes: una vita in un battito di ciglia

I questa recensione tratteremo Before Your Eyes, un’avventura grafica indie realizzata dal team GoodbyeWorld Games. Scopriamo il titolo

Quante volte ci è capitato di interrogarci sullo scorrere del tempo. Spesso abbiamo ripensato ad attimi della nostra vita che sembrano ormai quasi come dei sogni. Eccoci in un determinato luogo e un attimo dopo, proprio come in un battito di ciglia, veniamo teletrasportati da tutt’altra parte. Proprio in questo senso si sono interrogati i ragazzi di GoodbyeWorld Games, riuscendo a realizzare questa piccola epoea quasi dantesca. Iniziamo questa recensione di Before Your Eyes e scopriamo questo appassionante titolo.

Il tempo sfugge dagli occhi

Se mi avessero chiesto cosa fosse il tempo prima di giocare a quest’avventura grafica sicuramente avrei risposto “lo scorrere delle ore e di giorni”. Tuttavia adesso, dopo aver provato questo titolo, posso affermare che il tempo è il battito di ciglia. Non importa quanto ci sforziamo di vivere il presente, di pensare al futuro o di guardare al passato. Tutto passa in un attimo, anzi, in un battito di ciglia.

Ebbene sì, anche un indie come Before Your Eyes spesso può celare una verità che può cambiare il nostro modo di pensare e il nostro modo di essere. Ci affanniamo tanto cercando di dare il massimo in ogni istante, viviamo la vita attimo dopo attimo osservandola attentamente, solo per vedercela “sfuggire dagli occhi”. Credo sia questo che hanno pensato i ragazzi di GoodbyeWorld Games quando hanno realizzato questo videogioco e hanno messo tutto loro stessi nel realizzarlo.

Un battito innovativo – Recensione Before Your Eyes

Nel gioco compiremo il viaggio interiore di un’anima persa pronta a percorrere il suo ultimo sentiero. Compiremo il nostro viaggio verso l’aldilà, pronti a subire il giudizio di un’entità misteriosa. A inizio avventura ci ritroveremo su una barca, ripescati dalle acque dell’oblio proprio da un moderno Caronte visto in chiave cartoon. Lo strano traghettatore, simile a un lupo antropomorfo, non solo ci traghetterà vero quest’entità misteriosa, ma ci guiderà anche all’interno dei nostri ricordi. Ed è proprio qui che si svolge il nostro vero viaggio.

Il tema focale del gioco è appunto l’impossibilità di trattenere il tempo, così com’è impossibile trattenere un battito di ciglia. Questo punto è il perno del gioco e la chiave di volta che plasmerà la vostra avventura. Gli sviluppatori si sono mossi in questo modo cercando di mescolare il tutto e creando una tecnica alquanto particolare. Durante il gioco infatti non dovremo far altro che sbattere gli occhi per interagire con i vari punti d’interesse.

Questi saranno indicati da un’apposita icona e ci permetteranno di svolgere svariate azioni. Grazie a questa tecnica particolare potremo scattare delle foto, disegnare su un foglio o un quadro o semplicemente sbloccare delle aree di una scena nel nostro ricordo. Sbattendo gli occhi passeremo anche da un ricordo all’altro, compiendo salti più o meno importanti lungo quella che è la striscia temporale nostra vita.

Ed ecco che il punto focale di tutto questo viaggio prende vita. Lo scorrere del tempo inesorabile e ineluttabile che, proprio come un battito di ciglia, trascorre senza lasciare scampo a nessuno. Dopo aver vissuto il tema principale di ogni ricordo, ci ritroveremo alle prese con un metronomo che scandisce il tempo e la fine del ricordo stesso. Sebbene la scenetta non sia ancora finita, un battito di ciglia ci farà compiere un salto temporale, rendendo impossibile rifugiarci all’interno del ricordo, bello o brutto che sia.

In quei pochi attimi tuttavia riusciremo a vivere appieno la vita del protagonista, costellata da una marea di sentimenti. La voglia di primeggiare, le varie delusioni che il protagonista subisce e il primo amore sono solamente una parte di emozioni che si possono “tastare quasi fisicamente”.

Una vita a doppia velocità – Recensione Before Your Eyes

Guardando il titolo da un punto di vista delle meccaniche, per quanto semplici possano sembrare in alcuni casi, non si può non fare un plauso al team di sviluppo. Sebbene la tecnica dello sbattere le ciglia non sia poi una trovata unica – ricordiamo ad esempio i vari software che studiano il movimento del volto per muovere la telecamera nei vari videogiochi – applicarla in un gioco del genere è stata sicuramente la mossa più azzeccata.

La calibrazione viene eseguita veramente bene, soprattutto se il volto è costantemente illuminato in maniera adeguata. Delle volte tuttavia può capitare che un battito venga saltato o che il videogioco riconosca un minimo movimento come un battito di ciglia. In questo caso vi basterà ricalibrare nuovamente il tutto e potrete tornare a giocare tranquillamente.

Se non disponete di una webcam, non disperatevi. Il titolo permette infatti di poter giocare tranquillamente anche con il mouse, al quale sarà associato il tasto sinistro al battito di ciglia. Tuttavia, è giusto precisarlo nella recensione, in questo modo si perde molta della magia che caratterizza Before Your Eyes. Non si avrà più la fugacità del tempo e, sebbene sia possibile godersi tutti i ricordi, si perderà quell’immersività che caratterizza il videogioco.

Anche se da questo punto di vista il titolo risulta essere molto curato, graficamente e acusticamente lascia un po’ a desiderare. La grafica cartoon di per sé non crea nessun tipo di problema. La vera nota dolente del titolo riguarda però le espressioni facciali dei vari personaggi che sono del tutto inesistenti. Sarà impossibile capire se siano arrabbiati, felici o delusi semplicemente guardando il volto. Capiamo che è un titolo indie e che magari molte risorse erano limitate, ma un minimo di cura in più non avrebbe guastato sotto questo punto di vista.

Anche il comparto acustico lascia leggermente a desiderare. Inoltre va segnalata l’assenza della lingua italiana che potrebbe creare qualche piccolo problema data la velocità stessa del gioco.

Tutto ha una fine

Siamo ormai giunti alla fine di questa recensione su Before Your Eyes ed è quindi arrivato il momento di tirare le somme. Quest’avventura grafica realizzata da GoodbyeWorld Games e pubblicata da Skybound Games si presenta molto bene. Con una durata di appena un paio d’ore, sebbene sia abbastanza soggettivo questo dato, riusciremo a vivere quello che è l’ultimo viaggio nei ricordi del protagonista.

Il battito di ciglia non rappresenta un mero e irrisorio comando. Questo infatti è il fulcro del nostro viaggio e segna la fugacità non solo dei ricordi, ma della vita stessa. Vedersi scivolare “dagli occhi” dei ricordi importanti, non potersi rintanare nel passato e vivere quel che ci rimane con l’angoscia che il tempo scorra troppo velocemente, facendoci dimenticare il resto, è forse il messaggio più prorompente che questo titolo possa offrirci.

Nonostante alcune piccole carenze grafiche possano rovinare leggermente l’esperienza, Before Your Eyes riuscirà a tenere incollato allo schermo chiunque di voi. Le prime fasi del gioco potranno risultare alquanto difficili, soprattutto se cercherete di mantenere gli occhi aperti il più possibile per rivivere al 100% ogni ricordo. Tuttavia sarà quasi del tutto impossibile e spesso vi ritroverete con gli occhi lacrimanti per la secchezza. La soluzione sarebbe utilizzare il mouse, ma così facendo si perderebbe la magia che caratterizza il titolo.

Per questa recensione su Before Your Eyes è ormai tutto. Vi ricordiamo che il titolo è disponibile su Steam al prezzo consigliato di 8,99 €, sebbene lo possiate trovare leggermente scontato su Instant Gaming. Voi cosa ne pensate? Lo avete già acquistato e giocato oppure è nei vostri piani futuri? Fateci sapere la vostra nei commenti. Per non perdervi ulteriori news e recensioni del mondo videoludico, continuate a seguire le pagine di tuttoteK!