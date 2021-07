Dragon Quest 12 The Flames of Fate: annunciate importanti novità sul titolo

Il CEO di Square Enix ha parlato nelle ultime ore delle novità di Dragon Quest 12 The Flames of Fate. Il gioco punterà ad essere innovativo

La news che vi riportiamo oggi ha a che vedere con una delle saghe più influenti di sempre nel genere videoludico degli RPG a turni: quale? Dragon Quest, ovvio. Tra i tanti annunci e novità che Square Enix e lo storico creatore della serie, Yuji Horii, hanno rivelato per il 35° anniversario di Dragon Quest c’è stato anche Dragon Quest 12: The Flames of Fate. Pochissimi dettagli sono stati rivelati sul gioco in questione. Fra i dettagli noti c’è il fatto che l’Unreal Engine 5 è stato confermato come motore grafico. Parlando con Weekly Famitsu, il presidente e CEO di Square Enix, Yosuke Matsuda, ha affermato che il titolo è “in fase di sviluppo con l’obiettivo di creare qualcosa che abbia ripercussioni sui prossimi 10-20 anni della serie Dragon Quest”. Vediamo tutti i dettagli su queste quanto mai sibilline dichiarazioni nelle prossime righe di questo articolo.

Dragon Quest 12 The Flames of Fate: tra le novità del titolo ci saranno alcuni “elementi inediti”

Yosuke Matsuda, presidente e CEO di Square Enix, parlando delle novità di Dragon Quest 12, ha dichiarato : “Ci sono elementi che rimarranno coerenti con l’immagine tradizionale di Dragon Quest, ma sono necessari anche nuovi elementi. Dopotutto, come marchio abbiamo sempre bisogno di innovare”. Horii in precedenza aveva rivelato che il sistema di combattimento di comando era stato “completamente rinnovato”, anche se ciò significava nuovi elementi o una revisione completa. Allo stato attuale di sviluppo, la componente narrativa del nuovo attesissimo titolo è già ultimata e il team di sviluppo sta lavorando alla sua “implementazione”.

I fan dovranno aspettare però – Horii ha notato che il sequel è un “grande gioco” e quindi richiederà tempo per essere completato. Considerando le proporzioni mastodontiche di Dragon Quest 11: Echoes of an Elusive Age (in ogni senso), un rilascio entro il 2024 non sarebbe sorprendente. Nel frattempo, sono in lavorazione numerosi altri progetti tra cui Dragon Quest 3 HD-2D Remake (che utilizza il motore Octopath Traveler) e Dragon Quest Treasures, uno spin-off incentrato su Erik e Mia di Dragon Quest 11.

