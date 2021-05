Dragon Quest 12 The Flames of Fate: il gioco utilizzerà l’Unreal Engine 5

Dopo l’evento di ieri dedicato all’anniversario di Dragon Quest, è stato annunciato che il prossimo Dragon Quest 12 sfrutterà il nuovo motore grafico Unreal Engine 5

In occasione della live stream dedicata alla saga di Dragon Quest, il publisher Square Enix ha svelato numerosi titoli in lavorazione. Tuttavia, tra tutti, ciò che i fan aspettavano maggiormente è stato l’annuncio di Dragon Quest 12 The Flames of Fate. Il dodicesimo capitolo è infatti il titolo di punta e quello con i più alti valori produttivi. Dopo la notizia della distribuzione in contemporanea in tutto il mondo e il dopo l’annuncio del rinnovamento del classico combat system a turni, è stato da poco rivelato che Dragon Quest 12 utilizzerà il nuovo Unreal Engine 5.

Unreal Engine 5 in vista per il nuovo Dragon Quest 12

La domanda a questo punto è sapere se il titolo arriverà su console di vecchia generazione oltre a PS5 e Xbox Series X/S. Un nuovo tweet proveniente da Dragon Quest PR ha rivelato che Dragon Quest 12 è stato sviluppato direttamente su Unreal Engine 5 e che il team di sviluppo sta affrontando per questo una serie di nuove sfide. Viene ribadito inoltre che, sebbene ci siano le potenzialità per far arrivare l’Unreal 5 su Xbox One, PS4, PC e Nintendo Switch, l’obiettivo primario dello sviluppo rimane quello di portare il titolo su PS5 e Xbox Series X/S.

In un post ufficiale Yuji Horii ha parlato a proposito dell’undicesimo capitolo dicendo che quest’ultimo era il culmine della serie e che la volontà era quella di farlo girare su quanti più hardware possibili. Con il 12 invece, ci si vuole spingere ancora più in la. Horii conclude dicendo che il gioco è quasi pronto e che, pad alla mano, sarà molto divertente da giocare. Purtroppo dobbiamo aspettare ulteriormente per avere delle date ufficiali. Intanto sono stati annunciati, oltre al 12, anche Dragon Quest 3 HD-2D Remake e Dragon Quest Treasures.

